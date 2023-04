Cantù a valanga, Cento spazzata via

Cantù vendica la semifinale di Coppa Italia e davanti ai propri tifosi, regola con autorità Cento. Merito soprattutto dell’ottima serata del tiro da tre punti, con la formazione di Sacchetti che ha tirato con 17/32 per una percentuale pari al 53%. Una prestazione convincente, con Bucarelli top scorer di serata con 21 punti finali.



Cantù: Rogic, Bucarelli, Severini, Da Ros, Baldi Rossi

Cento: Tomassini, Marks, Archie, Kuuba, Berti

CRONACA – Berti da una parte e Nikolic dall’altra, aprono le marcature sui tabellini. Si sbloccano anche Tomassini e Archie negli ospiti, ma è Cantù a metà frazione a condurre con Severini e Baldi Rossi subito in evidenza per il 13-11. Il quarto punto di Marks vale ancora la parità, ma Da Ros e Severini ricacciano gli ospiti a meno cinque obbligando Mecacci al timeout. Marks torna subito a colpire in uscita dal minuto di sospensione, ma Baldi Rossi risponde per le rime per il 21-16. Uno straripante Severini continua a trovare punti su punti, permettendo ai brianzoli di chiudere sul 28-21 la prima frazione. Nella seconda frazione parte meglio la Tramec con Archie e Tomassini che ricuciono il margine, riportando Cento a meno tre. Stefanelli sblocca Cantù, infilando l’ottava tripla di squadra per il 36-30. E’ la scossa che rianima la compagine lombarda che grazie a Da Ros, Nikolic e ancora Stefanelli riallunga sul 43-34. Cantù non si ferma e a suon di triple vola via, toccando il 51-38 a due minuti dall’intervallo. Marks prova a limitare i danni, ma il miglior Da Ros stagionale continua a colpire la difesa biancorossa con la formazione di Sacchetti avanti 55-45 a metà. Anche il terzo periodo vede l’inerzia tutta canturina, con Bucarelli a firmare il 62-47 con cinque punti in fila e diciotto punti personali. Copione che non cambia, con la squadra di casa avanti anche dopo tre quarti sul 80-63. L’ultimo è praticamente garbage time, con la squadra canturina che conquista la seconda vittoria in fila nel girone Giallo. L’Acqua San Bernardo batte Cento 100-84.



MVP BASKETINSIDE.COM: Bucarelli

Acqua S.Bernardo Cantù – Tramec Cento 100-84 (28-21, 27-24, 25-18, 20-21)

Acqua S.Bernardo Cantù: Lorenzo Bucarelli 21 (3/6, 5/8), Matteo Da ros 19 (5/9, 1/5), Stefan Nikolic 18 (5/10, 2/4), Francesco Stefanelli 13 (1/5, 3/4), Giovanni Severini 9 (0/1, 3/4), Roko Rogic 9 (3/6, 1/3), Filippo Baldi rossi 8 (1/3, 2/4), dario Hunt 3 (1/4, 0/0), Alessandro Morgillo 0 (0/1, 0/0), Guglielmo Borsani 0 (0/0, 0/0), Nicola Berdini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 12 – Rimbalzi: 30 12 + 18 (Stefan Nikolic 8) – Assist: 27 (Lorenzo Bucarelli, Matteo Da ros 6)

Tramec Cento: Derrick Marks 21 (7/13, 1/3), Federico Mussini 19 (3/6, 2/3), Giovanni Tomassini 14 (2/5, 2/5), Dominique Archie 14 (5/6, 1/2), Giacomo Zilli 10 (4/6, 0/0), Gregor Kuuba 4 (1/2, 0/1), Matteo Berti 2 (1/1, 0/0), Scott Ulaneo 0 (0/0, 0/0), Yankiel Moreno 0 (0/0, 0/0), Leonardo Baldinotti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 20 / 26 – Rimbalzi: 33 5 + 28 (Dominique Archie 9) – Assist: 18 (Derrick Marks, Giovanni Tomassini 5)