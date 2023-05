Cantù spenta e svogliata, Unieuro Forlì banchetta a Desio

Pur priva di obiettivi e con un primato già in tasca, Forlì sbanca con autorità il PalaDesio contro una Cantù spenta, svogliata e che chiude l’incontro contestata. Doveva essere una Cantù battagliera, per chiudere al meglio la seconda fase e blindare il terzo posto, poi comunque arrivato complice il passo falso della Vanoli. Al contrario l’Acqua San Bernardo non trova mai le redini della partita, soccombendo contro un Adrian che sotto canestro domina in lungo e in largo.

Cantù: Rogic, Bucarelli, Nikolic, Da Ros, Morgillo

Forlì: Valentini, Sanford, Pollone, Adrian, Gazzotti

CRONACA – Cantù parte subito bene, con Morgillo in starting five e subito protagonista nel 6-1 iniziale. Risponde Sanford, ma i brianzoli allungano a suon di triple sul 12-3 obbligando Martino al timeout immediato. E’ancora Sanford a riavvicinare gli ospiti (12-7), mentre Gazzotti completa la rimonta impattando il punteggio sul tabellone. Sacchetti ferma subito il gioco ma al rientro è ancora inerzia Unieuro con gli ospiti che sorpassano con Benvenuti prima e Pollone poi. Nikolic e Baldi Rossi rilanciano l’Acqua San Bernardo che chiude il primo periodo avanti 21-20. Nel secondo periodo Forlì rimette subito il naso avanti (22-25), ma è l’equilibrio a regnare con Severini a segnare il meno uno. Con ritmi blandi e uno spettacolo che stenta a decollare, è Da Ros dopo oltre due minuti di nulla a trovare la via del canestro per il 28-27. Forlì però ritrova l’inerzia e in un amen riscappa, con Gazzotti che inchioda il 28-34. Divario che non cambia con l’Uniero che chiude al comando sul 30-36. Il terzo periodo riparte con Forlì che allunga subito in doppia cifra, toccando il 31-43. Nikolic prova a risvegliare i compagni, mentre Hunt riporta sotto la doppia cifra il passivo. Si sbloca anche Rogic dall’arco per il meno sei, infiammando il tifo sugli spalti. Forlì però ritrova subito le redini del gioco e spinta da Adrian vola a più dieci, sul 43-53. Cantù continua a faticare e tra i fischi dei propri tifosi va in archivio anche la terza frazione sul 49-61. Ultimi dieci minuti con Baldi Rossi subito a segno, per il nuovo meno dieci canturino. Torna a colpire Nikolic e Cantù rivede la luce, sul 59-65 che obbliga al timeout l’Unieuro. Cinciarini dalla linea della carità ridà ossigeno ai compagni (59-67), quando si entra negli ultimi cinque minuti di gioco. Cantù però non riesce a ricucire e la tripla di Cinciarini per il 60-70 sa tanto di titoli di coda. Bucarelli piazza l’ultima fiammata ma è ormai troppo tardi. Forlì espugna Desio 64-73.

MVP BASKETINSIDE.COM: Adrian

CANTU’ FORLI’ 64 73

Acqua S.Bernardo Cantù: Rogic 8, Bucarelli 6, Nikolic 15, Da Ros 9, Morgillo 2; Berdini 1, Stefanelli, Baldi Rossi 11, Severini 5, Hunt 7. All.: Sacchetti

Unieuro Forlì: Valentini 6, Sanford 6, Gazzotti 5, Pollone 5, Adrian 17; Radonjic 3, Penna 8, Cinciarini 15, Ndour, Benvenuti 8. All.: Martino

Arbitri: Tirozzi, Pazzaglia, Marzo

Parziali: 21-20, 9-16, 19-25, 15-12.