Cantù supera Verona e si riprende il secondo posto

Una solida Cantù supera una rimaneggiata Verona e riaggancia Torino al secondo posto. Una gara che ha visto i lombardi comandare dal primo all’ultimo minuto, trascinati dal solito Hickey top scorer con 19 punti finali. La Tezenis ha comunque il merito di averci provato fino alla fine, nonostante le scarse rotazioni a disposizione di coach Ramagli. Super il debutto del croato Buva, autore di una prestazione mostruosa da 26 punti, 15 rimbalzi e 34 di valutazione.

Cantù: Hickey, Bucarelli, Nikolic, Baldi Rossi

Verona: Penna, Devoe, Udom, Esposito, Buva



CRONACA – Avvio di gara tutto canturino con Bucarelli e Nikolic a timbrare il 4-0. Devoe e Buva sbloccano la Tezenis, ma Hickey e Bucarelli scrivono 12-7 con il numero ventuno di casa già a quota otto personali. Verona sbanda, Hickey fa 15-7 e Ramagli è costretto al timeout. E’ una pausa che rigenera gli ospiti, che con Penna in lunetta e Buva accorciano il margine fino al 15-14 che obbligano Cagnardi al minuto di sospensione. Al rientro in campo, Cantù continua a trovare buone risposte dall’arco e con Berdini e Young riallunga andando al primo riposo sul 23-14. Si ricomincia con Hickey on fire, con il play americano che mette quattro punti in fila per il 27-16. La riscossa veronese arriva da Buva e Udom, a segno per il 27-21. Il lungo croato continua a pungere sotto canestro, con il nono punto personale che vale il 29-25 a metà frazione. Il solito Hickey scava nuovamente il solco (32-25), toccando quota 14 sul tabellino personale. Regge comunque l’equilibrio con il punteggio che al ventesimo è di 34-28. Baldi Rossi da un lato e Devoe dall’altro riaprono la contesa. Hickey torna a salire in cattedra, rimettendo otto punti di margine tra le due compagini. Verona però non molla e con la tripla di Buva torna a contatto, sul 41-36. La formazione di Cagnardi continua a soffrire a rimbalzo, concedendo troppi secondi possessi con Udom a trasformare uno di questi nella tripla del 43-40. Si alzano i ritmi: triple di Young, Udom e Berdini con il punteggio che tocca il 52-45 con cui si chiude la terza frazione. Gli ultimi dieci minuti ripartono con la tripla di Moraschini, che vale la doppia cifra di scarto. Buva e Gajic firmano un controbreak di 0-5, riaprendo completamente i giochi sul 55-50. La tripla di Baldi Rossi ridà ossigeno ai padroni di casa, mentre è Young a convertire il 60-50 che costringe Ramagli al timeout. Le due squadre continuano a rispondersi colpo su colpo e una tripla di Gazzotti, rimette in scia Verona sul 62-55. Nel finale l’ultimo assalto veronese arriva da Buva (67-61) ma Hickey prima e Baldi Rossi tengono a distanza gli ospiti sul 71-63. Penna da tre prova a riaprire i conti (71-66), con Cagnardi che chiama minuto di sospensione. Al rientro la Tezenis non concretizza la clamorosa palla persa dai brianzola, con la tripla di Gajic che si stampa sul ferro. Immediato il fallo sistematico: Cantù fa 1/2 ma sul ribaltamento di campo Burns compie un fallo ingenuo su Penna da tre punti. Il play della Scaligera fa però solo 1/3, sancendo di fato la resa della compagine di Ramagli. A Desio termina 74-69.

LA SALA STAMPA

Le parole di coach Ramagli

Le parole di coach Cagnardi

MVP BASKETINSIDE.COM: Hickey

ACQUA S.BERNARDO CANTU’-TEZENIS VERONA 74-69

(23-14, 34-28, 52-45)

ACQUA S.BERNARDO CANTU’: Baldi Rossi 9, Berdini 7, Nikolic 4, Nwohuocha, Tarallo ne, Bucarelli 11, Hickey 21, Burns, Moraschini 9, Young 13, Cesana. All. Cagnardi.

TEZENIS VERONA: Mbacke ne, Morati ne, Gazzotti 4, Gajic 4, Devoe 8, Esposito, Penna 10, Buva 26, Udom 17, V. Bartoli, S. Bartoli. All. Ramagli.

Arbitri: Miniati, Wassermann, Tirozzi.