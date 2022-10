Cento, a Chiusi arriva la prima vittoria

Prima partita in trasferta e prima vittoria per la Tramec Cento, che con un’ottima prova porta a casa i due punti in terra toscana. Per Cento un Tomassini infuocato da 24 punti e un Archie che chiude con 18, sono loro i migliori realizzatori.

Primo quarto – Cento parte bene con Archie che realizza i primi cinque punti della squadra, Chiusi fatica offensivamente ma Bolpin sblocca i toscani. La fisicità di Archie mette in difficoltà la difesa di Chiusi sia con le penetrazioni che con il gioco da fuori ma Donzelli e Bolpin, con carattere, riportano i toscani al meno uno. Cento trova grande ispirazione nei giochi di Zampini e in Dominique Archie che in nove minuti realizza 13 punti. Alla fine del periodo Cento è avanti 21-12.

Secondo quarto – Inizio del secondo quarto che riflette l’andamento del primo, Cento è sul più quattordici e la tripla di Capitan Tomassini obbliga coach Bassi ad un time-out. Chiusi rientra più compatta e pericolosa in attacco consolidando un mini-parziale di 4-0 che riporta morale alla squadra. Per la prima volta nella partita Cento commette qualche errore in attacco e in difesa ma rimane comunque a più dieci. Tutti i tentativi di rimonta di Chiusi sono frustrati dai canestri di Cento. Prima arrivano le due triple consecutive di Tomassini poi quello fantasioso di Toscano e così il divario rimane costante. Bravo Zampini ad arginare Medford, che segna il terzo e quarto punto personale ai liberi sul finire del tempo e fissa il parziale sul 29-36 per Cento.

Terzo quarto – Cento riparte forte in difesa e obbliga Chiusi a tiri sullo scadere dei 24, entrambe le squadre faticano ad andare a canestro. Importante a 5 minuti dalla fine il recupero di Berti, i due punti di Zampini e la rubata di Toscano con conseguente canestro di Archie che mantengono Cento oltre i dieci punti di scarto; a 4:59 dalla fine del quarto Chiusi non ha ancora segnato. Un bell’assist di Tomassini per Berti porta Cento sul massimo vantaggio a più 16. Chiusi riesce a sbloccarsi con il canestro di Possamai ma non trova fiducia, intanto Tomassini è il miglior realizzatore della Tramec con 21 punti. A 10 minuti dal termine 36-53 per la squadra di Coach Mecacci.

Quarto quarto – Nell’ultimo parziale non cambia il canovaccio, con Zampini e compagni che continuano a produrre gioco. Il prosieguo del quarto, nonostante il tentativo di rientro della squadra casalinga, certifica quanto fatto fin qui. Cento che comanda il match e il divario si amplia sempre più, ultimi secondi anche per Baldinotti che esordisce in campionato.

La Tramec gestisce le forze e chiude sul 55-67 con un finale sereno.

Umana Chiusi – Tramec Cento 55-67

Umana Chiusi: Candotto 0, Van Eyck 13, Medford 7, Bolpin 9, Martini 2, Donzelli 12, Bozzetto 3, Raffaelli 5, Possamai, Braccagni n.e, Lazzeri n.e.

All. Giovanni Battista Bassi

Tramec Cento: Marks 6, Ulaneo 2, Tomassini 24, Kuuba 0, Toscano 6, Zampini 6, Berti 3, Archie 18, Moreno 2, Baldinotti 0.

All. Matteo Mecacci

Arbitri: Wassermann S, Nuara S, Civini L

UFF. STAMPA ASD BENEDETTO XIV CENTO