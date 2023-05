Cento batte la Vanoli Cremona con Archie e Tomassini on fire

Cento vince a Cremona in modo convincente. Ottima partita in attacco, un terzo quarto di sofferenza ma nell’ultimo quarto riesce a piazzare la zampata della vittoria. Cremona paga pessime percentuali al tiro, nonostante un terzo quarto giocato di grande cuore, alla fine è mancata la lucidità per completare la rimonta.

Vanoli: Pacher, Eboua, Lacey, Piccoli, Alibegovic

Cento: Marks, Kuuba, Berti, Archie, Moreno

1° Quarto: Cremona difende ma in attacco Cento ha la mano caldissima con Moreno preciso dalla distanza e marks e Kuuba da sotto e nei primi minuti mette subito la freccia volando in vantaggio. La Vanoli costruisce buoni tiri ma dalla distanza va a segno solo con Alibegovic in una occasione. Archie regala +10 agli ospiti prima di uno show di Alibegovic che permette alla Vanoli di tornare a contatto. La Vanoli fallisce i tentativi del definitivo aggancio con Cento che grazie alla coppia Tomassini-Mussini torna sulla doppia cifra di vantaggio. Il primo quarto vede Cento avanti 20-10.

2° Quarto: Pecchia prova a dare la scossa con recupero e canestro ma la Vanoli prosegue in una infinita serie di errori. Pian piano Cento allarga la forbice sfruttando Toscano e 3 liberi di Tomassini per scappare sul +15. Eboua e Mobio confezionano un minibreak che ridà energia a Cremona ma si rivela un fuoco di paglia. Archie arma la mano dalla distanza realizzando 7 punti in due azioni con un gioco da 4 punti che fa tornare saldamente avanti gli ospiti. Il primo tempo si chiude sul punteggio di 39-24 per Cento.

3° quarto: altra intensità per la Vanoli che esce dagli spogliatoi con tutt’altra energia. Archie però è inarrestabile e tiene in vita Cento ma Cremona con Eboua, Pacher e Alibegovic rimonta minuto dopo minuto tornando sotto la doppia cifra di svantaggio. La Vanoli lotta ma in attacco perde lo smalto dei minuti precedenti, Cento fatica a trovare la via del canestro con regolarità e così il divario si congela. Nel finale Pecchia e Piccoli trovano 4 punti importanti per la Vanoli con Cento chiude la terza frazione sul 54-48.

4° Quarto: Cento dopo un terzo quarto fiacco torna a punire con precisione gli avversari. Archie, Tomassini e Marks rimettono ampio distacco tra le due squadre. Caroti tiene a galla la Vanoli mentre Alibegovic prova con 5 punti a rimettere in gioco la Vanoli, -8 a 4 minuti dal termine. Tomassini con 5 punti spegne le speranze dei locali. Caroti e Alibegovic ci provano ma Marks chiude definitivamente i conti. Finisce 76-67 per Cento.

I tabellini:

Vanoli Cremona 67-76 Tramec Cento

Vanoli Cremona: Eboua 10, Pacher 10, Alibegovic 14, Pecchia 4, Caroti 13, Vecchiola ne, Lacey 5, Piccoli 6, Mobio 5, Ndizie. All. Cavina

Tramec Cento: Zilli, Marks 10, Mussini 7, Tomassini 19, Baldinotti ne, Kuuba 5, Toscano 4, Berti 7, Archie 18, Moreno 6. All Mecacci