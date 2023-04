Cento cede, passa la Vanoli Cremona

Tramec Cento – Vanoli Basket Cremona 79-82 (19-19, 18-23, 17-18, 25-22)

Tramec Cento: Derrick Marks 19 (4/12, 3/10), Federico Mussini 19 (3/4, 3/4), Giacomo Zilli 15 (5/5, 0/0), Giovanni Tomassini 10 (1/4, 2/6), Dominique Archie 6 (2/3, 0/3), Gregor Kuuba 6 (2/2, 0/0), Matteo Berti 4 (1/1, 0/0), Scott Ulaneo 0 (0/0, 0/0), Yankiel Moreno 0 (0/0, 0/0), Leonardo Baldinotti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 19 / 19 – Rimbalzi: 25 6 + 19 (Giacomo Zilli 9) – Assist: 16 (Giacomo Zilli 4)

Vanoli Basket Cremona: Davide Denegri 20 (7/9, 1/3), Trevor Lacey 17 (4/8, 3/5), A.j. Pacher 14 (1/1, 4/7), Paul Eboua 13 (4/8, 0/1), Joseph yantchoue Mobio 5 (1/1, 1/4), Mirza Alibegovic 5 (0/1, 1/3), Lorenzo Caroti 5 (1/2, 1/4), Matteo Piccoli 3 (0/0, 1/2), Kevin Ndzie 0 (0/0, 0/0), Tommaso Vecchiola 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 13 – Rimbalzi: 27 9 + 18 (Paul Eboua 7) – Assist: 15 (A.j. Pacher 4)

È un canestro di Trevor Lacey a un secondo dal termine a regalare la vittoria alla Vanoli Cremona sul difficile campo della Tramec Cento. Al termine di una partita sempre in equilibrio, è la tripla dell’americano biancoblù che fissa il punteggio sul 79-82 e permette alla Vanoli di mantenere l’imbattibilità in questa seconda fase “a orologio”.

LA CRONACA – Nel primo quarto le due squadre si rispondono fin da subito colpo su colpo. La prima a provare a staccarsi è Cremona che arriva sul +4 (9-13). Cento risponde e, con un 8-0, sorpassa sino al 17-13. Finisce 19-19 con la tripla di Pacher. Nel secondo periodo le triple di Mussini e Tomassini mantengono avanti i padroni di casa. Risponde ancora Pacher per il 27-27. Poi la tripla di Denegri e i liberi di Alibegovic danno il massimo vantaggio a Cremona (35-40), vantaggio che si conferma al 20’ ancora con il canestro di Denegri (37-42). Alla ripresa del gioco la Vanoli prova l’allungo con Pacher e i liberi di Eboua (40-48) e ancora con Denegri (42-50). Il canestro di Lacey regala il primo e unico vantaggio in doppia cifra ai suoi al 26’ (47-57) e costringe Cento al time out. I padroni di casa rientrano bene dalla pausa e con Mussini e Tomassini provano a riavvicinarsi. Mobio risponde prontamente e al 30’ è 54-60. Gli ultimi dieci minuti si aprono con il canestro di Kuuba a cui risponde Denegri. Eboua riporta la Vanoli sul +8 (56-64) ma poi Cento con Zilli, Archie e Mussini si riavvicina (67-68) a cinque dal termine. Dopo il canestro di Denegri la Tramec riporta l’inerzia dalla propria parte e sorpassa con due triple di Marks (75-73). A due dal termine è però Lacey che sale in cattedra, prima segnando quattro punti che insieme ai due di Denegri mantengono la Vanoli in parità (79-79), poi mettendo a segno, a un secondo dal termine, la tripla decisiva che regala ai ragazzi di coach Cavina la vittoria con il punteggio di 79-82.

I PROTAGONISTI – Cremona manda quattro uomini in doppia cifra. Denegri ne mette 20 con 7/9 da due. Lacey ne segna 17, Pacher 14 con 4/7 da tre e 6 rimbalzi, Eboua 13 con 7 rimbalzi. Cento ha in Mussini e Marks i migliori marcatori con 19 punti. Zilli finisce la partita con 15 punti e 9 rimbalzi, Tomassini con 10 e 3 assist.

IL DATO – Cremona tira con il 60% (18/30) da due e il 41% (12/29) da tre. Cento tira con il 58% (18/31) da due e il 35% (8/23) da tre. Ai liberi Cremona tira con il 77% (10/13), la Tramec fa percorso netto con 19 canestri su 19 tentativi (100%). A rimbalzo finisce 29 a 28 per i padroni di casa. Gli assist sono 15 per i biancoblù e 16 per Cento, il saldo palle perse/palle recuperate è 8/1 per Cremona e 6/1 per la Tramec.

IL MOMENTO CHIAVE – La tripla di Lacey a un secondo dal termine regala alla Vanoli il successo.



Ufficio Stampa

Guerino Vanoli Basket