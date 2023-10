Cento, colpo a sorpresa a Verona grazie a Mussini

Tezenis Verona – Sella Cento 77-80 (22-19; 40-44; 59-59)

Cento espungna con merito Verona grazie a una prestazione solida e corale con i picchi garantiti da un ottimo Federico Mussini e dal veterano Dominique Archie. Troppo confusionaria la squadra di casa, con gerarchie poco definite e con la sola sicurezza dell’energia garantita da Ethan Esposito.

Buon impatto sulla partita per Verona che trova canestri facili a partire dalla schiacciata di Murphy che apre la contesa. DeVoe, Esposito e Massone sono pronti per l’11-2 rapido che costringe Mecacci al timeout. A cercare di scuotere gli ospiti ci pensa Archie, che colpisce ad alte percentuali. Il 16-4 fissato da Penna certifica il momento di difficoltà per gli ospiti ma l’americano di Cento si scalda e infila un paio di triple che tengono in piedi la sua squadra. A dargli man forte ci pensa Sabin per il contro break di 11-1 che avvicina la Sella in maniera definitiva sul -2 (15-17). La scarica adrenalinica di Penna ridesta la Tezenis ma Sabin non si fa pregare: 22-19 locale dopo i primi 10′.

Gaijc ed Esposito di rapina trovano i primi canestri di Verona del secondo quarto. Ma la mano di Archie si mantiene rovente e tiene a contatto Cento. Verona prova la fuga sul +7 (30-23) grazie a un Esposito incontenibile. Sabin rintuzza ma DeVoe e Murphy mantengono abbastanza stabile il vantaggio gialloblù. È Mussini a entrare con prepotenza in partita riavvicinando sempre di più la Sella che con Benvenuti fissa la parità sul 38-38 a 2′ dall’intervallo lungo. L’attacco di Verona si impantana e Cento ne approfitta: 44-40 per gli ospiti a fine primo tempo grazie al canestro sulla sirena di Moreno.

Murphy e Udom riequilibrano immediatamente la contesa a inizio terzo quarto. DeVoe ci mette il carico pesante e Murphy puntella il 10-0 di parziale veronese (50-44). La difesa di casa concede a Cento due punti di Benvenuti in 4′. La squadra di Mecacci si risveglia dal torpore con un paio di iniziative firmate da Toscano e dal solito Mussini che sale a quota 12. Anche Murphy sale in doppia cifra, così come Penna che fissa il +6 (57-51). Ma l’ultima parola è di Cento che aziona Bruttini e Archie e con Palumbo pareggia la contesa (59-59) a fine terzo quarto.

Mussini continua la sua serata positiva e con Sabin accelera per Cento a un rapido +4 (63-59). L’energia di Gazzotti aiuta la Tezenis ma la qualità degli attacchi latita e Mussini ne approfitta per chiudere un break di 8-0 per il +10 (71-61) Cento a 6’30” dalla fine. Gli ospiti subiscono l’energia di Esposito e i punti di Murphy per la possibile risalita, ma cercano e trovano i mismatch con Benvenuti sotto canestro che mantengono la Sella a +10 (79-69) a 2′ dalla sirena finale. Udom, Esposito e Murphy ci provano alla disperata ma la squadra di Ramagli manca di lucidità nella gestione dei possessi. Cento si blocca in attacco ma conduce in porto la gara con il libero finale di Sabin.

Tabellini:

Verona: Penna 10, DeVoe 9, Udom 7, Esposito 13, Murphy 15, Massone 4, Stefanelli 2, Gajic 5, Bartoli 2, Gazzotti 6. All.: Ramagli.

Cento: Mussini 20, Kuuba, Palumbo 4, Archie 18, Benvenuti 16, Moreno 3, Bruttini 2, Sabin 11, Toscano 5. All.: Mecacci.