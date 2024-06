Cento doma la Luiss in volata

Luiss Roma – Sella Cento 69-73 (19-21, 14-16, 19-17, 17-19)

Luiss Roma: Valerio Cucci 15 (2/5, 3/5), Domenico D’argenzio 14 (1/2, 4/14), Anrijs Miska 11 (5/6, 0/2), Francesco Villa 7 (2/5, 1/5), Matteo Fallucca 6 (0/1, 2/4), Marco Pasqualin 6 (2/3, 0/3), Tyler Cain 4 (2/4, 0/0), Riccardo Salvioni 4 (2/2, 0/1), Matija Jovovic 2 (1/2, 0/2), Davide Tolino 0 (0/0, 0/0), Cesare Barbon 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 5 / 8 – Rimbalzi: 37 8 + 29 (Tyler Cain 15) – Assist: 19 (Francesco Villa 7)

Sella Cento: Dominique Archie 21 (2/3, 5/9), Bernardo Musso 12 (4/6, 1/6), Daniele Toscano 12 (3/6, 2/5), Davide Bruttini 10 (4/7, 0/0), Federico Mussini 10 (0/3, 3/5), Yankiel Moreno 6 (0/3, 2/5), Tommaso Bucciol 2 (1/1, 0/2), Carlos Delfino 0 (0/1, 0/0), Maximilian Ladurner 0 (0/1, 0/0), Mattia Pavani 0 (0/1, 0/0), Pietro Magni 0 (0/0, 0/0), Mattia Palumbo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 6 / 8 – Rimbalzi: 35 8 + 27 (Daniele Toscano, Davide Bruttini 8) – Assist: 19 (Bernardo Musso 5)

Vittoria numero 100 in biancorosso per Matteo Mecacci e bella vittoria per la Benedetto sul campo della Luiss Roma. Benissimo Archie, Toscano e Musso decisivi. Incredibile l’apporto dei tifosi biancorossi, presenti anche nell’ultima lunga trasferta della stagione.

La Sella recupera i suoi acciaccati all’ultimo momento e si presenta a Roma quasi al completo, se non fosse per l’infortunio di Mattia Palumbo. Moreno, Delfino, Musso, Toscano e Bruttini da una parte, D’argenzio, Pasqualin, Cucci, Fallucca e Cain dall’altra.

La Benedetto inizia col piede giusto, Musso segna i primi due, poi i biancorossi trovano Bruttini in area e mettono in atto il primo parziale, anche se la Luiss rimane appiccicata con due triple di D’Argenzio e di Cucci. La Sella è precisa dalla lunetta e una tripla di Archie la manda sul +7, poi Villa e Miska segnano dal centro dell’area e i compagni giocano gli ultimi minuti in maniera aggressiva in difesa, Bucciol entra bene e con il suo appoggio al vetro, il primo quarto si chiude sul 16-21. Villa riparte con la testa giusta e segna la tripla del -2, ma Toscano risponde subito. Si segna pochissimo nel secondo periodo, poi Mussini segna una tripla dopo il rimbalzo il attacco di Bruttini e Archie trova la via del canestro da vicino, costringendo Paccariè al timeout, grande impatto del Professore in uscita dalla panchina. La Luiss fallisce un’altra tripla con D’Argenzio, la Sella riesce a muovere bene la palla in attacco, ma non a punire il momento no dei padroni di casa e allora Cucci segna finalmente la tripla del -5 e timeout per coach Mecacci. Cento va a +7 con un canestro in area di Musso, su assist di Toscano, poi D’Argenzio si alza con una preghiera sulla sirena e segna un super canestro. 33-37 Benedetto dopo 20’. Cucci segna un tiro dei suoi dalla media distanza, per riportare ad un possesso i suoi, poi non segna più nessuno ed è Mussini, di nuovo, a sbloccare la situazione con una tripla, da lì in poi le mai si scaldano da un lato e dall’altro e la Luiss trova il vantaggio dopo la tripla di D’argenzio, ad annullare l’effetto di quella di Archie. Toscano partecipa al festival delle triple e riporta avanti la Sella, poi ci pensa l’asse Villa-Salvioni ad accorciare, ma è ancora Mussini a timbrare dalla lunga distanza e +5 Benedetto. È ancora Archie il punto interrogativo della difesa romana, altro gran canestro in allontanamento a bersaglio, poi Cento si dimentica Salvioni, trovato da un ottimo assist di Villa e Miska trova due punti al centro dell’area e il terzo quarto si chiude sul 54-54. Miska riparte alla grande anche nel quarto decisivo segnando quattro punti in fila, poi Toscano e Moreno segnano triple pesanti, alle quali risponde Fallucca ed è +1 Luiss a poco più di 5’ dal termine. Bucciol difende alla morte, mettendo in difficoltà i palleggiatori avversari, Archie ne mette un’altra da tre, ma poi Pasqualin e Fallucca ne segnano cinque in un amen e si portano 66-63 a 4’ dal termine. In uscita dal timeout è ancora Dominique Archie a togliere le castagne dal fuoco per Cento, con un’altra super tripla. Cucci risponde con la stessa moneta e la Luiss inizia gli ultimi 120” avanti di tre. Coach Mecacci chiama timeout e disegna l’uscita dai blocchi di Musso, che spara da tre nonostante il disturbo del difensore, poi Cento difende bene e recupera palla, nella metàcampo offensiva è ancora Musso a segnare da sotto il vantaggio, grazie ad un grande rimbalzo offensivo. La Sella tiene ancora dietro e impedisce a Cain di ricevere, poi gestisce alla perfezione l’azione successiva, con Bruttini che dal gomito premia il taglio di Toscano che ne appoggia due facili. Cento si guadagna un’altra vittoria difensiva e anche se commette, poi, cinque secondi sulla rimessa, la Luiss non riesce a segnare e il match finisce con il pallone tra le mani dei biancorossi. La Benedetto ha giocato i momenti decisivi da squadra, portandosi a casa la vittoria, meritatamente, dopo una partita tirata e complicata. 69-73 il finale. Prossimo appuntamento, domenica contro Nardò, alla Baltur Arena per chiudere la stagione.

