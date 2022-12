Cento espugna il PalaDozza: Fortitudo Bologna sconfitta

By

Una gran partita della prima della classe che vince al Paladozza 82-73 contro una Fortitudo Bologna che ci ha provato fino alla fine. Un super Tomassini da 34 punti è la gioia più grande della serata per Cento; per la Effe un Aradori da 18 pt e un Thornton da 16 rendono meno amara la sconfitta in casa.

Un primo tempo equilibrato tra le due sqaudre che vede la Effe avanti 35-34. Barbante, Aradori e Thornton guidano la Effe (con Fantinelli ), ma pesano i tre falli fischiati a Cucci. Dall’altra parte Cento è solida e le giocate del suo capitano Tomassini la tengono in partita (doppia cifra con 12 punti).

Nella seconda parte di gara Cento prova ad aumentare i giri: il solito Tomassini tira fuori dal cilindro giocate permettono agli ospiti di chiudere e portare a casa la vittoria. Il capitano di Cento, uscito per i cinque fali commessi, mette a referto 34 punti. La Fortitudo non riesce a contrastare le giocate ospiti e fa fatica a produrre gioco e canestri. Nel finale, la Effe prova a recuperare punti con la tripla di Thornton ma non basta: Cento espugna il Paladozza vincendo 82-73.

MVP BASKETINSIDE: Giovanni Tomassini

Fortitudo Kigili Bologna: Biordi 0, Thornton 16, Aradori 18, Barbante 8, Panni 0, Paci 0, Fantinelli 11, Italiano 7, Cucci 9, Bonfiglioli NE, Natalini NE

Tramec Cento: Zilli NE, Marks 20, Ulaneo 7, Tomassini 34, Baldinotti NE, Kuuba 0, Toscano 6, Berti 4, Archie 3, Moreno 8