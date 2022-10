Cento, grinta e carattere: la Fortitudo Bologna sconfitta in rimonta

Esordio amaro per la Fortitudo Bologna in casa di Cento: la squadra bolognese si arrende nel finale ai padroni di casa perdendo per 70-64. Nonostante i primi due quarti avanti, nel terzo Cento trova il pareggio per poi chiudere i conti nel finale. Per i padroni di casa da segnalare un super Archie da 22 punti; per la Effe non bastano i 10 punti di Aradori e i 14 di Thornton.

La Fortitudo Bologna chiude avanti il primo tempo con il risultato di 29-37. Nel primo quarto la squadra di coach Dalmonte si porta avanti sul 5-14 mostrando grande solidità offensiva, grazie a Fantinelli e Aradori (rispettivamente 5 e 6 punti per loro). Cento risolleva la china e chiude il quarto sul -4 portandosi sul 14-18. Nel secondo quarto la squadra di casa rimonta lo svantaggio e a metà quarto si trova avanti 24-23. La Fortitudo Bologna è comunque in partita e piazza nel finale un 29-37 che la porta ancora davanti e chiudendo di fatto il secondo tempo. Per Cento, Archie, Tomassini e Zampini i migliori; per la Effe Aradori , Davis e Fantinelli .

Nel terzo quarto Cento si scrolla di dosso alcune insicurezze mettendo in difficoltà la Effe: da segnalare il 43-46 nella prima parte che dice -3 e dopo, sotto di nove punti, il recupero e la chiusura di quarto in pareggio sul 54-54. Marks e Archie guidano la ribalta; la Effe si affida a Thornton.

Nell’ultimo quarto Cento mette la freccia e decide di chiudere i conti: gli 11 punti di Archie (tre le triple segnate) di fatto dicono vantaggio Cento. Il secondo antisportivo fischiato a Italiano (dopo quello di Barbante nel terzo quarto) chiude definitivamente i giochi: nella prima di campionato Cento batte la Fortitudo Bologna 70-64.

MVP BASKETINSIDE: Dominique Archie

Fortitudo Kigili Bologna: Biordi NE, Thornton 10, Aradori 15, Barbante 8, Panni 3, Paci 4, Fantinelli 9, Niang NE, Italiano 3, Cucci 4, Davis 8

Tramec Cento: Marks 12, Tomassini 3,Baldinotti NE, Kuuba 2, Ulaneo 3, Toscano 2, Zampini 13, Berti 3, Archie 22, Moreno 3