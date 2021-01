Cento inizia l’anno alla grande e passa a Rieti

Di Paolo Matteucci

L’anno nuovo si apre con il confronto tra la Kienergia Npc Rieti e la Tramec Cento che si affrontano sul parquet del PalaSojourner in un march valevole per la decima giornata del girone di andata del raggruppamento Rosso. Nelle file degli ospiti da segnalare l’assenza del lungo Sherrod, mentre tra i padroni di casa fa il suo esordio Alessandro Amici, ultimo arrivato alla corte di coach Rossi. I reatini sono reduci dalla vittoria ottenuta nel derby contro la Benacquista Latina che ha sicuramente caricato la squadra. La Tramec Cento, finora, è la formazione che ha giocato di meno in questo avvio di campionato; sono infatti solamente quattro le gare disputate dai ragazzi di coach Mecacci in questi primi due mesi di torneo.

Kienergia Npc Rieti: Sanguinetti, Stefanelli, Pepper, Taylor, De Laurentiis.

Tramec Cento: Moreno, Cotton, Petrovic, Fallucca, Berti.

Rieti – Sin dalle prime battute la Tramec Cento mette in evidenza la buona vena di Cotton, autore di 6 punti (2-7 al 3’), mentre per i locali è De Laurentiis a rispondere ed a riportare i reatini sul 9-10 al 5’. Fallucca (3 su 3 dalla lunga distanza) e Ranuzzi firmano il primo break della gara; Cento si porta sull’ 11-23 all’8’, mentre la Npc si trova in difficoltà ad attaccare la zona 2-3 della Tramec. Ancora De Laurentiis ed una bomba di Tommasini consentono ai ragazzi di coach Alessandro Rossi di mantenersi a galla e di rispondere ai canestri di Leonzio e Gasparin. Ospiti avanti per 18-27 in chiusura di prima frazione.

Difese in evidenza ed attacchi in affanno ad inizio secondo parziale. Solamente due canestri (Taylor e Moreno) nei primi 4 minuti (22-30). Torna in campo Sanguinetti e firma 5 punti consecutivi che consentono alla Npc di ridurre lo scarto fino al -3 (29-32 al 17’). Gasparin e Fallucca danno un po’ di ossigeno a Cento che si riporta sul +7 (29-36) a poco più di 2 minuti dall’ intervallo lungo. Stefanelli e Sanguinetti però suonano la carica per i padroni di casa che si riportano prima a stretto contatto 35-38 al 19’ e poi in parità (38-38) al 20’ con una “bomba” del playmaker amaranto celeste. Cotton replica a Stefanelli (primo vantaggio dei locali) e fissa il parziale sul 40-41 al riposo.

Al ritorno in campo dopo l’intervallo lungo Cento non molla un centimetro ed accumula di nuovo 5 punti di vantaggio (42-47 al 23’); Cotton e De Laurentiis ancora in evidenza ma gli ospiti devono rinunciare, in rapida successione, a Berti ed a Fallucca che commettono entrambi il quarto fallo individuale. I padroni di casa provano ad aumentare la pressione difensiva ed è proprio grazie ad una palla recuperata di De Laurentiis, trasformata in contropiede e schiacciata, che riescono a tornare in vantaggio sul 54-53 al 28’. I canestri di Cotton e Taylor mandano le squadre all’ultimo mini intervallo con il punteggio di 56-55 in favore della Kienergia Rieti.

Il nuovo arrivato Amici si erge a protagonista ad inizio ultimo periodo; i suoi 6 punti consentono alla Npc di allungare sul 63-58 al 34’, ma gli ospiti non mollano. I canestri di Cotton, Ranuzzi e Fallucca consentono ai ragazzi di coach Mecacci di rimanere incollati. Nei 3 minuti successivi Rieti trova solo una volta il fondo della retina mentre nelle file di Cento è Ranuzzi a fare la parte del leone; 66-66 al 37’, ma ancora Fallucca e Cotton, con un gioco da 2+1, riportano avanti la Tramec Cento sul 67-73 a poco più di un minuto dal termine. Sanguinetti non si arrende ed infila un canestro dalla distanza (70-73 a 49” dalla sirena), mentre Taylor accorcia ancora sul 72-73 quando mancano soli 13”. Gasparin fa 2/2 dalla lunetta ed Amici prova a pescare il jolly subendo un fallo sul tiro da 3 punti ma fa solo 2/3 dalla linea del tiro libero. Ranuzzi e Sanguinetti fissano il punteggio finale sul 75-79 in favore della Tramec Cento che conquista due punti meritatissimi e molto importanti per il suo campionato. Per la Kienergia Npc Rieti ancora una sconfitta casalinga ed una grossa delusione.

Kienergia Rieti – Tramec Cento 75-79

MVP: Tekele Cotton

Kienergia Npc Rieti: Tommasini 3, Stefanelli 12, Fumagalli 3, Sanguinetti 12, Fruscoloni, De Laurentiis 26, Taylor 8, Pepper 2, Nonkovic, Frizzarin, Vujanac, Amici 9. Allenatore: Alessandro Rossi.

Tramec Cento: Saladini, Fallucca 13, Roncarati, Ranuzzi 13, Berti 4, Leonzio 2, Petrovic 2, Gasparin 8, Moreno 10, Cotton 27. Allenatore: Matteo Mecacci.