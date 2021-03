Cento mette il diesel e piega la Stella Azzurra

La Tramec ritrova la sua “Maginot” difensiva e con un 26 – 2 di parziale tra fine primo quarto e metà secondo round scava un abisso tra lei e la Stella Azzurra. Berti MVP del Match (6 punti 11 rimbalzi).

Tramec Cento – Stella Azzurra Roma 83-57 (23-19, 24-11, 14-16, 22-11)

Tramec Cento: Danilo Petrovic 13 (1/4, 3/4), Matteo Fallucca 12 (0/0, 4/6), Brandon Sherrod 11 (5/8, 0/0), Ennio Leonzio 10 (1/3, 2/5), Mikk Jurkatamm 9 (2/4, 1/3), Alex Ranuzzi 8 (3/3, 0/1), Giovanni Gasparin 7 (1/2, 1/3), Matteo Berti 6 (3/4, 0/0), Tekele Cotton 5 (1/5, 0/1), Yankiel Moreno 2 (0/1, 0/1), Paolo Rayner 0 (0/0, 0/0), Francesco Roncarati 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 25 – Rimbalzi: 39 10 + 29 (Matteo Berti 11) – Assist: 13 (Giovanni Gasparin 4)

Stella Azzurra Roma: Sandi Marcius 19 (8/11, 0/0), Roberto Rullo 12 (4/10, 1/7), Stephen mark Thompson jr 9 (3/13, 0/4), Emmanuel Innocenti 5 (1/2, 1/2), Matteo Visintin 4 (1/1, 0/1), Lazar Nikolic 3 (0/1, 1/2), Alessandro Cipolla 3 (0/0, 0/1), Nicola Giordano 2 (1/4, 0/2), Leo Menalo 0 (0/4, 0/1), Elhadji Thioune 0 (0/1, 0/0), Thomas Reale 0 (0/0, 0/0), Dut Mabor 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 17 – Rimbalzi: 35 13 + 22 (Sandi Marcius 14) – Assist: 8 (Stephen mark Thompson jr 3)

Si inizia con Macius (5 in fila) che dopo 90 secondi fa imbestialire coach Mecacci che chiama subito time out. Esce dal check point una Tramec trasformata con l’ex Fallucca e Petrovic che bucano la zona capitolina che resiste alle bordate dell’ esterno di casa (14-13 al 5′). Cotton non al meglio viene cambiato da Leonzio, Roma si affida ad un monumentale Macius (14 per lui) e scappa di nuovo (14-19 al 7′), ma Cento incomincia a difendere come vuole il suo coach, i nerazzurri laziali subiscono la tripla del sorpasso da Gasparin (22-19 al 9′) e la Maginot di casa incomincia a dare i suoi frutti (23-19 al primo gong, 9-0 parziale negli ultimi 180”). Ranuzzi con giocate d’esperienza alimenta il primo vantaggio in doppia cifra per i locali (29-19 al 12′) con i capitolini in astinenza offensiva da far invidia al digiuno quaresimale. D’Arcangeli disperato ruota tutti i suoi effettivi ma il digiuno continua fino al ciuff liberatorio di Rullo (40-21 al 15′, 26-2 in 9′). La Tramec continua a mordere in difesa , Thompson dalla lunetta si sblocca dopo 17 minuti da ” Chi l’ha visto?” (43-23), il dominio dei padroni di casa non è in discussione nonostante Thompson improvvisamente si accende (6 in fila per lui), giusto per limare lo scarto all’ intervallo lungo (47-30 per i locali). Si riparte con Roma che piazza un 7-0 di parziale (Rullo 5) che fa impensierire la Tramec prima della tripla ossigenate di Fallucca (50-37 al 22′). Sherrod ne firma 4 per il nuovo allungo locale (54-37 al 24′), la Tramec lascia qualcosa di troppo sui ferri del canestro capitolino, consentendo ai laziali di essere sempre pericolosi anche se imprecisi (4 falli Nikolic). Rullo sbaglia la tripla del -9, Cento con esperienza manda in bonus la Stella che in campo non lesina contatti molto “heavy” senza però avvicinarsi ai padroni di casa (61-46 al terzo round). Leonzio con la tripla porta a + 24 i locali (71-47 al 34′), il match e di fatto chiuso nonostante i ragazzi di D Arcangeli non mollano fino all’ ultimo gong

PAGELLE TRAMEC

JURKATAMM : qualche errore di troppo ma buone iniziative…voto 6,5

FALLUCA : spacca la partita con le sue bombe..ex ingrato..voto 7

RANUZZi : giocate di esperienza e qualità…voto 7

BERTI : in difesa è un mastino.,in attacco schiaccia con piacere.voto 7,5

LEONZIO : partita di notevole spessore su entrambi i lati…voto 7

PETROVIC :buona prova su entrambi i lati del campo…voto 6,5

GASPARIN : sempre nel vivo del match…voto 7

MORENO :stasera lascia il palcoscenico ad altri ..voto 6,5

COTTON : vedi Moreno…voto 6,5

SHERROD : Marcius lo sfida e lui accetta il duello..voto 6,5

COACH MECACCI : ritrova la difesa ed il break lo fa con i big (Moreno,Sherrod Cotton in panchina), rotazioni eccellente della rosa.

PAGELLE S.AZZURRA ROMA

THOMPSON : si accende poche volte limitato dalla difesa di casa..voto 5,5

INNOCENTI: buona intensità..voto 6

GIORDANO : sparacchia a salve..voto 5

MENALO : impalpabile…voto 5

VISINTIN : potrebbe giocare di più .voto 6

NIKOLIC : si elimina con i falli..voto 5,5

RULLO : nella ripresa prova ad accendersi..male però al tiro…voto 5,5

CIPOLLA : cerca di innervosire Moreno.. missione fallita..voto 5,5

ELHADJII: ci prova..voto 5,5

MARCIUS parte forte poi Sherrod lo addomestica…voto 6,5

ALLENATORE : D’ARCANGELI

La sua squadra ci prova ma l esperienza di Cento ha la meglio..voto 6