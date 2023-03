Cento passa a Pistoia nel recupero infrasettimanale

Palla a due questa sera alle 20.30, mercoledì 22 marzo al PalaCarrara, per il posticipo di recupero della 23sima giornata di Regular Season del Girone Rosso, che vedrà affrontarsi la GTG Pistoia vs Benedetto XIV Cento. Sfida peraltro molto importante ai vertici della classifica in ottica fase ad orologio, che sentenzierà chi partirà o meno in fondo al girone giallo.

Starting five GTG Pistoia: Saccaggi, Copeland, Varnado, Wheatle e Magro.

Starting five Benedetto XIV Cento: Marks, Archie, Moreno, Berti e Toscano.

L’inizio del primo quarto vede la Tramec protagonista assoluta nel trovare la retina, successivamente i padroni di casa con un ottimo Magro sempre presente sia in difesa che in attacco riportano il punteggio a 8-9 a 4′:56″. Su parità di punteggio 11-11, Tomassini appena entrato riporta in vantaggio Cento con una tripla. Questo primo periodo comunque si mostra essenzialmente equilibrato e si conclude 16-14.

La squadra di coach Mecacci dopo appena un minuto di gioco è costretta a chiamare time out, vista la marcia ingranata dei padroni di casa, Magro ha già 8 punti all’attivo ed il punteggio è 20-14. Fallo tecnico alla panchina di Cento a 5′:08″ e poi a Marks a 4′:19″ su punteggio 25-20. Dopo un mismatch a terra, Copeland riesce ad avere la meglio e fare un assist per Wheatle del 28-22 a circa 2 minuti dalla pausa lunga. Grazie all’intervento di Benetti su una palla di Copeland che non sarebbe mai entrata, il punteggio si porta a 30-22 a 1′:17″. Time out per la Tramec. Si va alla pausa lunga con punteggio 32-24.

Con un vantaggio parziale di +10 punti ovvero 36-26, la Benedetto Cento accorcia notevolmente le distanze a 4′:37″ portandosi rapidamente a 36-34. La tripla di Benedetti infuoca il palazzetto, dopo che il punteggio si era portato in parità 38-38 e la successiva tripla di capitan Della Rosa a 44-40 vede Cento costretta a chiamare time out. Il terzo periodo si conclude 44-43 con una GTG Pistoia visibilmente fiacca rispetto ai due precedenti periodi.

Pollone con la sua prima tripla porta il punteggio a 47-43 dopo nemmeno un minuto di gioco dell’ultimo quarto. A 8′:09″ Marks porta in vantaggio la propria squadra 4′-48 e coach Brienza chiama time out. Per tutto l’ultimo periodo comunque la squadra di Mecacci si mostra più risoluta nel difendere e trovare la via del canestro, La partita si conclude 58-68.

GTG PISTOIA:

0 Benetti ; 2 Della Rosa (k) 6; 5 Copeland 13; 13 Pierattini n.e.; 14 Metsla n.e.; 15 Saccaggi 2; 18 Magro 12; 19 Allinei n.e.; 20 Pollone 3; 23 Varnado 7; 24 Wheatle 12. Coach: Nicola Brienza

Benedetto XIV CENTO:

0 Zilli 6; 2 Marks 21; 4 Mussini 4; 7 Tomassini (k) 9; 9 Baldinotti n.e.; 11 Kuuba 0; 17 Toscano 6; 19 Berti 4; 21 Archie 7; 24 Moreno 11. Coach: Matteo Mecacci

ARBITRI: A. Caforio, M. Rudellat, L. Grazia

MVP: Marks con 21 punti a referto

PARZIALI: 16-14; 16-10; 12-19;