Si chiude con una vittoria meritata la stagione della Tramec, che domina un’Assigeco già in spiaggia. Per i padroni di casa il giusto premio per un campionato nel quale non hanno mai rischiato le parti calde della classifica. L ‘Assigeco chiude invece malinconicamente a quota zero vittorie una seconda fase dopo un campionato di alto livello.

Tramec Cento – UCC Assigeco Piacenza 73-59 (22-13, 21-20, 19-14, 11-12)

Tramec Cento: Hrvoje Peric 18 (8/11, 0/3), Danilo Petrovic 15 (6/11, 0/3), Giovanni Gasparin 12 (3/4, 2/5), Ennio Leonzio 10 (1/4, 2/4), Matteo Fallucca 9 (0/1, 3/8), Matteo Berti 5 (1/1, 0/0), Mikk Jurkatamm 4 (0/4, 1/4), Alex Ranuzzi 0 (0/1, 0/0), Francesco Roncarati 0 (0/0, 0/0), Paolo Rayner 0 (0/0, 0/0)Tiri liberi: 11 / 16 – Rimbalzi: 40 9 + 31 (Hrvoje Peric 9) – Assist: 18 (Hrvoje Peric 7)UCC

Assigeco Piacenza: Giovanni Poggi 12 (2/5, 0/0), Luca Cesana 9 (3/5, 1/8), Nemanja Gajic 9 (0/4, 3/5), Gherardo Sabatini 7 (1/4, 0/1), Matteo Formenti 7 (0/3, 1/2), Tobin Carberry 6 (2/4, 0/2), Alessandro Voltolini 4 (2/3, 0/2), Federico Massone 3 (1/2, 0/3), Lorenzo Molinaro 2 (1/1, 0/1), Stipe Jelic 0 (0/0, 0/1), Markis Mcduffie 0 (0/0, 0/0), Tommaso Guariglia 0 (0/0, 0/0)Tiri liberi: 20 / 26 – Rimbalzi: 31 8 + 23 (Giovanni Poggi 10) – Assist: 8 (Gherardo Sabatini 4)

Si parte con il botto: 7 punti di Peric e 3 falli in fila di Molinaro per un’Assigeco che pensa già alle vacanze (7-1 al 2′) L’assetto ribassato con Formentini al posto dell’ ex Ferrara sveglia gli ospiti che sulle ali di Sabatini rimettono in piedi un match da battigia (11-9 al 4′ con tripla del veterano). Fuoco di paglia: Gasparin da buon ex con Leonzio e Petrovic produce l’11-0 con cui la Tramec vola (22-9 al 9′) e chiude il primo periodo. Poggi incomincia ad impervesare nel pitturato, Jurkatamm fa la stessa fine di Molinaro (3 falli) e si va avanti ad ondate (27-17 al 13′, 32-21 tripla di Fallucca al 15′) e cresce la sensazione che i padroni di casa vogliono più degli ospiti il referto rosa, ma Poggi non è d’accordo (36-28 al 17′).Il terzo fallo di Berti non scalfisce la voglia dei padroni di casa che all’ intervallo sono sempre avanti (43-33), Peric e Gasparin sono ispirati (50-39 al 24′) sul 4° fallo di un imbufalito Molinaro, ma faticano a trovare la via del canestro (54-39 al 26′ sull’ asse slavo Petrovic – Peric), con Fallucca che firma il + 18 prima dei 2 falli che mandano in riposo anticipato Berti (62-47 al 30′).Voltolini e Molinaro riaprono parzialmente i giochi (62-53 al 33′) ma gli ospiti sbagliano un paio di tiri aperti e il 5° fallo di Molinaro sembra la pietra tombale per il timido risveglio piacentino, certificato dalla tripla dell’ ex Gasparin (68-53 al 35′) che di fatto manda i titoli di coda del match e dell’annata.

PAGELLE TRAMEC

JURKATAMM: 3 falli e gara in salita ..ma non molla mai..voto 6

PERIC: sontuosa partita..bisognerebbe clonarlo..voto 8

FALLUCA: fa le cose giuste…voto 6,5

RANUZZI: come sempre

BERTI: Poggi lo fa impazzire ma deve gestirsi meglio con i falli. Voto 6

LEONZIO: qualità e quantità…voto 7

PETROVIC: e pronto per una big..voto 7,5

GASPARIN: da ex lascia il segno..voto 8

COACH MECACCI: ruota al meglio i suoi ragazzi..voto 7

PAGELLE ASSIGECO

VOLTOLINI:si adegua al clima balneario ma non fa danni ..voto 6

POGGI:il migliore per distacco dei suoi..voto 6,5

MOLINARO:gioca poco condizionato dai falli (3 in 2′) e la sua non presenza di sente..voto 5

FORMENTI: sbuffa come un ragazzino..voto 6

GAJIC: minuti utili per crescere..voto 6

MASSONE: si adegua al clima di festa..voto 6

CARBERRY: qualche lampo ma ormai ha la testa verso la sua casa..voto 6

JELIC:n g.

CESANA: sparacchia a salve ma almeno ci prova…voto 6

SABATINI: qualche lampo ma pure lui e in vacanza…voto 6

COACH SALIERI: vorrebbe vincere ma ha una squadra che è ormai al mare..stagione comunque buona prima della rottura prolungata nella Swatch Time…voto 6,5