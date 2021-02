Cento si ferma in casa, sorride Pistoia

Tramec Cento – Giorgio Tesi Group Pistoia 78-91 (19-22, 17-19, 28-25, 14-25)

Tramec Cento: Brandon Sherrod 17 (7/12, 0/0), Yankiel Moreno 17 (4/6, 3/5), Giovanni Gasparin 14 (2/2, 2/5), Tekele Cotton 8 (1/4, 2/5), Danilo Petrovic 8 (3/5, 0/4), Matteo Berti 6 (2/3, 0/0), Matteo Fallucca 4 (0/1, 1/2), Alex Ranuzzi 2 (1/2, 0/2), Ennio Leonzio 2 (1/3, 0/0), Mikk Jurkatamm 0 (0/0, 0/0), Paolo Rayner 0 (0/0, 0/0), Francesco Roncarati 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 16 – Rimbalzi: 29 8 + 21 (Brandon Sherrod 13) – Assist: 12 (Tekele Cotton 5)

Giorgio Tesi Group Pistoia: Deshawn Sims 22 (11/17, 0/0), Mitchell Poletti 16 (3/5, 1/1), Tre’shaun Fletcher 14 (3/3, 2/4), Joonas Riismaa 14 (1/1, 4/5), Carl Wheatle 11 (1/2, 2/3), Lorenzo Saccaggi 10 (3/5, 1/3), Lorenzo Querci 2 (1/1, 0/1), Gianluca Della rosa 2 (1/1, 0/2), Dario Zucca 0 (0/0, 0/1), Angelo Del chiaro 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 23 – Rimbalzi: 25 3 + 22 (Carl Wheatle 9) – Assist: 18 (Lorenzo Saccaggi 7)

Blitz di Pistoia che con merito espugna Cento. Toscani quasi sempre avanti e nei pochi momenti di difficoltà trovano risorse importanti da tutti. Cento opaca al tiro e tradita dalla difesa, che non argina l’attacco ospite.

Parte forte Pistoia con Cento in difficoltà offensiva (0/4 nelle triple) e sull’ asse Fletcher – Saccaggi gli uomini di coach Carrera sorprendono i locali (5-11 al 4′). Sims è un rebus per la difesa di casa che in attacco pasticcia assai, ma un dardo di Gasparin la tiene vicino ai toscani che si vedono quasi raggiungere da un gancetto di Sherrod (14-15 all’ 8′). 5 punti in fila del duo Sherrod – Moreno ribaltano l’inerzia del quarto (19-16 a 90 secondi dal termine), Carrera trova la tripla di Riismaa e il finale punto a punto premia i toscani (19 – 22). Riisma e Della Rosa alimentano la fuga, Sims certifica il tutto (23-33 al 14′), Poletti fa chiamare un time out a un infuriato Mecacci (23-35 al 15′). Sherrod è il faro di una Tramec in confusione sul perimetro (2/10 di squadra) e con Gasparin prova a far rientrare i suoi (28-35 al 17′).Cotton da 3 imbuca il -6 , Pistoia non trema contro la zona 2-3 dei padroni di casa e con merito va all’ intervallo in vantaggio (36-41).

La ripresa inizia con Cento molto determinata: Sherrod, Fallucca e Cotton ribaltano la situazione (51- 50 al 24′) nonostante Pistoia trova i suoi due USA in palla con i toscani che hanno la regola del 3° fallo di Saccaggi (flopping dubbio).Il capitano dei pistoiesi alimenta la dolce mano di Sims per il controbreak toscano (51-56 al 26′). Moreno riporta i suoi con 8 punti di fila a – 2 (59-61 al 28′) il finale punto a punto premia la resistenza di Pistoia (out Dell Rosa) che va al terzo gong avanti di 2 punti (64-66). Leonzio e Gasparin regalano il vantaggio a Cento ,Poletti risponde ed il punto a punto sembra essere il leit motiv del match (72-71 al 33′). Il 4° fallo di Saccaggi è una regola per Pistoia che risponde presente con una tripla (73-76 al 34′).Weathle da 3 punti alimenta il sogno dei toscani (73-79 al 36′), Sims prova l’allungo decisivo ma Gasparin dalla lunetta respinge il default (75-81 al 37′), la tripla di Riismaa di fatto sembra mandare in estasi Pistoia (75-86 al 38’30”), ora si gioca per la differenza canestri, Poletti con una tripla la ribalta, la stoppata finale di Sims certifica il blitz più che meritato dei toscani.

PAGELLE TRAMEC

JURKATAMM :gioca poco ng

FALLUCA :una bomba e poco altro ..voto 5, 5

RANUZZI :si sbatte come un leone..voto 6

BERTI :non disdegna il duello con l esperto Poletti..voto 6,5

LEONZIO : ci prova ma pasticcia troppo.voto 5,5

PETROVIC :meglio spalle a canestro che da 3 punti…voto 6

GASPARIN :tra gli ultimi a mollare..voto 6,5

MORENO :ancora una volta il migliore dei suoi..voto 7

COTTON :non sta bene e si vede…voto 5,5

SHERROD : devastante per 30 minuti poi cala anche lui..voto 6,5

COACH MECACCI: stavolta la difesa non argina una Pistoia in serata..voto 5,5

PAGELLE GTG PISTOIA

DELLA ROSA :immola una coscia alla causa..voto 6

POLETTI :esperienza e qualità allo stato puro, anche la tripla della differenza canestri..voto 7

DEL CHIARO :il suo lo fa..voto 6

FLETCHER :ultimo quarto davvero di sostanza..voto 7

SACCAGGI : liberi a parte un capitano con gli attributi..voto 7

SIMS :partita di straordinaria qualità..voto 7,5

QUERCI :utile alla causa…voto 6

WHEATTLE : micidiale nel quarto decisivo..voto 7

RIISMAA : il ragazzino ha faccia tosta..killer di qualità..voto 7

ZUCCA: forse il peggiore dei toscani.. voto 5,5

COACH CARREA:Rompe il ghiaccio dopo 5 ko di fila, la squadra risponde presente alle critiche…voto 7