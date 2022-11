Cento soffre ma la spunta all’overtime contro Ravenna

Primo quarto: Primo possesso per Ravenna che realizza con Lewis, Cento distratta perde palla ma trova poi i primi due punti con Zampini. Inizio con ritmi molto alti per entrambe le squadre, Lewis intenso sotto canestro costringe al fallo Berti e realizza un libero su due. Bella esecuzione di Berti su assist di Archie che porta Cento sul più tre (5.19). Un’ottima difesa di Cento costringe Ravenna ad un tiro difficile allo scadere dei ’24, dall’altra parte del campo Berti trova canestro e fallo e realizza anche il libero. Cento continua bene in attacco e Tomassini regala il +10 alla squadra, l’attacco di Ravenna, invece, è in rottura prolungata.

Il primo quarto termina: 11-19 per Cento.

Secondo quarto: Cento riparte bene con i primi due punti di Archie ma Giordano riporta a -8 i suoi. Per Cento Tomassini, dal centro dell’area, si appoggia alla tabella e segna. La Tramec difende forte ma dopo due minuti è già a bonus e Ravenna aumenta il ritmo, il mini-parziale di 4-0 costringe coach Mecacci al time-out. Primi due punti di Moreno poi arriva la tripla di Tomassini e Cento si riporta sul +7 (3.40). Qualche palla persa in attacco da Cento negli ultimi sessanta secondi consente a Ravenna di rientrare a – 5 prima dell’intervallo. Al Carisport di Cesena si va in spogliatoio sul 40-45.

Terzo quarto: Il terzo quarto inizia con una vera e propria battaglia difensiva, con Ravenna che si porta sul -2 con Bonacini, fin qui autore di 17 punti. Con un 8-2 nei primi due minuti Ravenna impatta sul 47 pari. Marks riporta avanti Cento, anche lui in doppia cifra sono 10 i punti fin qui realizzati dalla guardia biancorossa. Quattro punti consecutivi di Marks riportano avanti di quattro lunghezze Cento. A un minuto dalla fine Ulaneo commette fallo antisportivo ma Cento riesce a mantenere la parità e si rimette davanti con una tripla di Marks. Al termine di un avvincente terzo quarto il punteggio è 58-61.

Quarto quarto: Parte molto forte Cento conun eccellente Marks che prende la Tramec sulle sue spalle e porta la squadra a +7, poi una tripla di Tomassini dà la doppia cifra di vantaggio ai biancorossi. Ravenna inizia il quarto con poca lucidità in attacco e Cento ne approfitta per volare sul +11. Le squadre sembrano un po’ a corto di energie, Cento perde due palle e Ravenna arriva a due possessi di distacco a (1.44). Cento in rottura prolungata in attacco Ravenna realizza un parziale di 14-0, torva il jolly con Archie che prende rimbalzo su libero sbagliato di Zampini convertendo il rimbalzo e subendo fallo. Archie porta la Tramec +5 ma Musso con una tripla difficilissima accorcia e Ravenna è a -2.

Finale al cardiopalma 80-80. È overtime.

OT: Supplementare in equilibrio, Cento prende qualche punto di vantaggio da metà supplementare e lo mantiene fino alla fine.

Termina 93-96. Cento, con fatica, porta a casa la vittoria.

OraSì Ravenna- Tramec Cento 93-96 (Q1 11-19; Q2 40-45; Q3 58-61; Q4 80-80; OT 93-96)

OraSì Ravenna: Anthony 20, Giordano 6, Musso 17, Bartoli 2, Bocconcelli 0, Onojaife 0, Petrovic 5, Bonacini 27, Lewis 16, Galletti n.e, Giovannelli n.e, Laghi n.e

All. Alessandro Lotesoriere

Tramec Cento: Marks 27, Ulaneo 4, Tomassini 10, Kuuba 0, Toscano 9, Zampini 5, Berti 5, Archie 23, Moreno 13, Baldinotti n.e

All. Matteo Mecacci

Arbitri: Wasserman, Giovannetti, De Biase

UFF. STAMPA ASD BENEDETTO XIV CENTO