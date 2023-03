Cento torna con lucidità alla vittoria ed espugna San Severo

Allianz Pazienza San Severo – Tramec Cento 60-77 (17-19, 10-24, 14-18, 19-16)

Allianz Pazienza San Severo: Nik Raivio 14 (4/8, 1/2), Edward lee Daniel 14 (6/11, 0/1), Ion Lupusor 12 (3/5, 2/6), Matteo Bogliardi 9 (0/1, 3/5), Agustin Fabi 6 (1/2, 0/0), Antonino Sabatino 3 (0/1, 1/4), Lorenzo Tortu 2 (0/2, 0/3), Goce Petrusevski 0 (0/0, 0/2), Keller cedric Ly-lee 0 (0/0, 0/0), Michele Mecci 0 (0/0, 0/0), Djordje Pazin 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 13 – Rimbalzi: 26 7 + 19 (Nik Raivio, Matteo Bogliardi 6) – Assist: 14 (Edward lee Daniel, Matteo Bogliardi 4)

Tramec Cento: Derrick Marks 20 (5/11, 2/3), Giovanni Tomassini 17 (7/10, 1/6), Federico Mussini 10 (5/6, 0/5), Giacomo Zilli 9 (4/5, 0/0), Dominique Archie 8 (2/4, 1/1), Yankiel Moreno 4 (2/3, 0/1), Matteo Berti 4 (2/3, 0/0), Gregor Kuuba 3 (0/0, 1/1), Daniele Toscano 2 (0/1, 0/0), Leonardo Baldinotti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 10 – Rimbalzi: 28 5 + 23 (Giacomo Zilli 7) – Assist: 13 (Federico Mussini 5)

San Severo ospita Cento nella giornata odierna del girone rosso di A2. Gli emiliani sono reduci da due sconfitte consecutive, mentre i pugliesi non hanno molto da chiedere a questo incontro, anche in ottica fase ad orologio.

Daniel inizia a lottare sotto canestro per San Severo, mentre Cento risponde con Berti. La tripla di Bogliardi porta i suoi sul punteggio di 8-6 dopo 5 minuti. Il ritmo stenta a crescere ma Tomassini da 3 accorcia sul 10-9. Archie regala il primo vantaggio a Cento all’ottavo, con Mussini che allunga anche sul 14-19, ma la frazione termina sul 17-19.

La musica cambia nel secondo quarto, quando gli ospiti alzano il livello e scappano via, portandosi fino al 19-33 dopo 4 minuti e mezzo. Archie e Marks sono un grattacapo per la difesa pugliese, che non riesce a sbloccarsi, cedendo il passo all’intervallo per 27-43.

Raivio e Daniel provano a dare uno scossone alla gara, ma Cento resta saldamente al comando con lucidità: 36-51 a metà terza frazione. Sabatino riporta San Severo a dieci punti di distanza, ma gli ospiti rispediscono l’offensiva al mittente tornando sul 41-61.

San Severo dimostra che la partita non è chiusa, piazzando un parziale di 8-0 in apertura di ultima frazione. Tomassini tiene a galla l’attacco ospite in una fase delicata, siglando tre canestri importanti che riportano il tabellino sul 55-71 con 4 minuti ancora da disputare. Cento dimostra che la sua posizione in classifica non è casuale e non ha difficoltà a controllare il finale di gara, che si chiude sul 60-77.