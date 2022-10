Cento vince con Rimini e cala il tris

La Tramec Cento vince ancora sul parquet della Milwaukee Dinelli Arena: la Benedetto XIV batte anche la Rivierabanca Basket Rimini per 81-69 e mantiene la propria imbattibilità.

In avvio, i canestri di Ogbeide, Johnson e Meluzzi danno subito vita al primo tentativo di fuga degli ospiti: sul 10-2 coach Mecacci chiama time-out. Al ritorno sul parquet Berti riesce ad appoggiare due punti al volo, anche se il buon momento riminese prosegue con la tripla di Johnson. Cento entra in partita con l’ingresso in campo di Giovanni Tomassini: due canestri consecutivi, una tripla proprio del capitano e un canestro di Toscano, portano Ferrari a chiedere il time-out, sul 9-15. Rimini, in particolare con Johnson e Tassinari, riesce a trovare ritmo in attacco, arrivando ad avere 11 punti di vantaggio sul 13-24. Nell’ultimo minuto Cento, con Ulaneo e Tomassini, torna sotto, anche se Johnson, trovando nuovamente la retina da tre, rallenta la rimonta dei padroni di casa. Un canestro di Marks chiude il primo quarto sul 22-29.

Cento approccia meglio il secondo quarto: la Tramec ricuce il gap con Zampini, Berti e Toscano, prima di passare per la prima volta in vantaggio sul 32-30 con Marks dopo tredici minuti di gioco. Dopo una fase di stallo, un botta e risposta tra le squadre porta a vari cambi di vantaggio, con Tassinari protagonista per Rimini. Zampini regala un nuovo vantaggio a Cento, ma Scarponi segna da tre: coach Mecacci chiama time-out sul 40-42, con 1.35 da giocare. Il finale è molto equilibrato, con un libero di Ulaneo che manda la Tramec negli spogliatoi in vantaggio sul 44-43. Il miglior marcatore della partita per la Benedetto XIV è Tomassini, 11 punti, mentre per Rimini sono 14 i punti di Jazz Johnson.

Ogbeide apre le marcature nel terzo periodo, ma Cento risponde con Archie che segna da tre. La Tramec difende molto bene e riesce ad allungare con Marks, autore di sei punti: 54-46 il punteggio a metà quarto. Rimini reagisce con Johnson, Scarponi e Tassinari e, essendo Cento in bonus, torna a -2, sul 54-52, con Johnson che poco dopo sigla il canestro della parità e Tassinari che manda in vantaggio gli ospiti: 56-59, time-out per coach Mecacci. Marks e Tomassini riescono a mettere una pezza al parziale dei romagnoli, mandando in archivio il terzo periodo sul 61-61.

Il quarto finale si apre con Marks e Tassinari che realizzano un canestro per parte, mentre Ogbeide fa uno su due ai liberi. Per Cento segnano poi Zampini e Archie, autore di un gioco da tre punti, seguito da una pesantissima tripla dall’angolo in transizione: Ferrari chiama il time-out sul 71-66. Le difese prevalgono sugli attacchi nei minuti successivi, con il punteggio che non cambia per più di quattro minuti, fino a quando la Tramec non prende in mano la partita: Archie segna da lontanissimo, Berti stoppa Johnson e Zampini segna ancora da tre punti, costringendo Rimini al time-out sul 77-66 con tre minuti da giocare. Il distacco rimane pressoché invariato: finisce 81-69.

Tramec Cento – Rivierabanca Basket Rimini 22-29, 44-43, 61-61, 81-69

Tramec Cento: Marks 20, Archie 13, Berti 7, Tomassini 13, Zampini 13, Ulaneo 6, Toscano 7, Kuuba 0, Moreno 2, Baldinotti n.e.

Coach: Matteo Mecacci

Rivierabanca Basket Rimini: Tassinari 15, Morandotti n.e, Johnson 19, Bedetti 0, D’Almeida 3, Arrigoni 0, Masciadri 4, Scarponi 8, Meluzzi 9, Anumba 0, Ogbeide 11

Coach: Mattia Ferrari

Arbitri: Masi, D’Amato, De Biase

UFF. STAMPA ASD BENEDETTO XIV CENTO