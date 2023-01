Che Effe! La Fortitudo Bologna ritrova la vittoria al Paladozza vincendo contro San Severo

La Fortitudo Bologna vince 92-72 contro San Severo. Una partita per la Effe che vede un ritrovato Devis autore di 19 punti, con i tanti compagni in doppia cifra (Barbante, Cucci, Fantinelli 15 pt). Gli ospiti subiscono la Effe ma nel terzo quarto provano a riaprirla con Raivio (26 pt) e Daniel (22 pt) ma non basta: la Fortitudo Bologna torna a vincere al Paladozza.

I primi due quarti della partita vedono la Fortitudo Bologna avanti 46-30 su San Severo. La squadra di casa matura un vantaggio importante grazie ai 12 punti tutti da tre di Cucci e di un Davis a quota 13 punti, in partita rispetto alla precedenti uscite. Gli ospiti, nonostante un buon primo quarto finito 22-13 per la Effe, trovano in Daniel il loro miglior giocatore (10 pt per lui). Una partita di controllo per la Fortitudo Bologna, contro una San Severo poco lucida e che lascia spazi importanti in favore della Effe.

Nel terzo quarto San Severo prova ad accorciare le distanze con un super Raivio che mette nel mirino la Effe: le due squadre chiudono il quarto sul 22 pari, con il numero trenta ospite che trova buone triple; la Effe con il contropiede di Fantinelli lanciato da Panni trova ossigeno nel momento migliore di San Severo. Nell’ultimo quarto e con gli ospiti che provano a riaprirla ulteriormente, la Effe riprende in mano le redini del gioco portando lentamente a casa la vittoria. C’è gloria anche per i giovani, targati effe, Bonfiglioli (1 pt) e Niang, con quest’ultimo che effettua una bella giocata per i due punti personali. Il Paladozza torna a sorridere: la Fortitudo Bologna vince 92-72.

MVP BASKETINSIDE: Steven Davis

Fortitudo Kigili Bologna: Biordi 0, Thornton 8, Barbante 15, Panni 12, Davis 19, Paci 0, Fantinelli 15, Italiano 5, Cucci 15, Bonfiglioli 1, Natalini NE, Niang 2

Allianz San Severo: Tortù 4, Pazin 0, Sabatino 5, Ly-Lee 0, Fabi 3, Bogliardi 9, Daniel 22, Petrushevski 3, Arnaldo 0, Raivio 26