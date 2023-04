Chieti espugna il campo di Rieti

Si ferma a due la serie positiva di Rieti, che fallisce lo scontro diretto salvezza contro la capolista Chieti, perdendo 74 a 67.

Senza Timperi, la Kienergia parte con Del Testa dal primo minuto. Apre le danze Mastellari dal perimetro, saranno 11 al termine dei primi 20 minuti per l’esterno, ma poi la gara diventa molto bloccata con le difese decisamente superiori agli attacchi. Rieti tira male dalla lunga e mette insieme la miseria di 8 punti. Gli ospiti chiudono avanti di 5 i primi 10 minuti. Poi sale in cattedra Tassone, che con un 2 su 2 da tre firma il sorpasso Rieti. 21 a 10 di break e Kienergia che va avanti anche di due possessi pieni. Poi il nuovo black out ed il pareggio, firmato ancora una volta da Mastellari che con 6 punti di fila fissa il finale dei primi 20 minuti sul 29 pari.

Il terzo quarto è all’insegna di un monumentale Jackson, che inizia a bersagliare il canestro di Rieti con continuità( saranno 15 consecutivi per l’ex Bergamo che chiuderà a 21). Il parziale dice 21 a 10 per una Chieti che vola anche in doppia cifra di scarto. La Kienergia non si disunisce, e si attacca prima a Geist, poi a Bonacini, riuscendo a ricucire lo scarto. L’equilibrio si mantiene anche nell’ultimo e decisivo parziale, poi si accende Roderick che dal post basso mette in crisi la difesa Rieti. Il dominio a rimbalzo fa il resto, Chieti infatti chiuderà 44 a 31. Mastellari prima, con una tripla da fenomeno e Roderick poi sempre dal perimetro la chiudono. Termina 67 a 74 , per Rieti si tratta del secondo ko interno della seconda fase.

Parziali: 8-13;21-16;20-21;18-24

TABELLINO: Rotondo 2, Tassone 9, Del Testa, Maglietti 3, Nonkovic, Geist 16, Bonacini 18, Tucker 19, Paci all Ruggieri.

