Chiusi batte Cividale e archivia nel migliore dei modi la prima fase

Umana San Giobbe Chiusi – Gesteco Cividale 76-62 (23-12; 18-15; 23-19; 12-19)

San Giobbe Utomi 23, Candotto 2, Medford 11, Bolpin 7, Braccagni, Porfilio 1, Bozzetto 7, Raucci 6, Raffaelli 7, Possamai 2, Ikangi 10 Capo All. Bassi, Primo Ass. Piersante, Secondo Ass. Civinini

Cividale Redivo, Miani 16, Cassese 3, Rota 2, Mouaha 16, Furin 1, Battistini, Pepper 7, Balde, Micalich, Dell’Agnello 14 Capo All. PIllastrini, Primo Ass. Vecchi

Arbitri Rudellat, D’Amato, Di Martino

Vittoria con largo punteggio per la San Giobbe che batte 76-62 Cividale e chiude nel miglior modo possibile la prima fase. Partita senza storia dal primo minuto, i toscani prendono in mano le redini dell’incontro e controllano senza troppi affanni. Utomi non ne sbaglia uno dalla lunga (7/9 e 23 punti), i biancorossi dominano a rimbalzo. Cividale prova a stare attaccata al punteggio, ma la San Giobbe ha tutte le intenzioni di portare a casa i due punti. Solo folate per i friulani che a ridosso della metà del terzo quarto tornano meno dieci prima della spallata finale di Chiusi. Spazio per tutti in vista dei prossimi impegni della seconda fase e risultato in ghiaccio. La San Giobbe vince 76-62, sale a quota venti in classifica e si affaccia alla seconda fase dove incontrerà nell’ordine Agrigento, Latina e Trapani. Primo appuntamento la riedizione della finale promozione di Serie B del 2020/21 contro Agrigento domenica 2 aprile all’Estra Forum.

Ufficio Stampa S.S.D. San Giobbe Basket Chiusi a.r.l.