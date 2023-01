Chiusi ingrana e regola San Severo

Umana San Giobbe Chiusi – Allianz Pazienza San Severo 94-79 (19-16; 32-19; 20-23; 23-21)

San Giobbe Utomi 26, Candotto, Medford, Bolpin 9, Braccagni, Porfilio, Martini 10, Bozzetto 10, Raucci 7, Raffaelli 2, Possamai Capo All. Bassi, Primo Ass. Piersante, Secondo Ass. Civinini

San Severo Tortù 14, Mecci, Lupusor 16, Sabatino, Ly-Lee, Fabi 11, Bogliardi 7, Daniel 12, Petrusevski, Raivio 19 Capo All. Pilot, Primo Ass. Panizza

Arbitri Maschio, Bartolini, Ferretti

Una grande San Giobbe bissa il successo di sette giorni fa sulla Fortitudo vincendo una partita di importanza capitale per la classifica. Il 94-79 su San Severo è un risultato figlio di una partenza a razzo nel primo tempo: grandi percentuali, ritmo alto e più tre per i biancorossi dopo i dieci minuti iniziali. Al rientro in campo la spallata che di fatto si rivelerà decisiva. Trentadue punti segnati nel secondo quarto, San Severo è alle corde stesa da Medford in stato di grazia e Bozzetto versione muro. Il primo tempo va in archivio sul più sedici Umana. San Severo mette orgoglio nella ripresa, il parziali dei primi minuti del secondo tempo è a tinte giallonere, ma è ancora Medford a salire in cattedra, nonostante gli errori in lunetta, aiutato da Utomi re Mida. Ogni tripla tentata dallo statunitense si trasforma in oro (chiuderà con il 66,7%, 6/9), la San Giobbe non scappa ulteriormente ma mantiene costante il divario e va a riposo dopo il terzo quarto sul 71-58. Ultimo quarto di fatto valido solo per le statistiche. San Severo prova a ricucire, soprattutto per il discorso differenza canestri nello scontro diretto, ma la San Giobbe non concede sconti. Chiude la sfida 94-79, ribalta la differenza canestri (89-82 San Severo all’andata) e sale a quota quattordici in classifica con i pugliesi fermi a dieci. Prossimo impegno in trasferta a Rimini tra sette giorni in una partita contro una squadra in salute e che ha perso solo al supplementare sul campo di Udine (81-80).

Lorenzo Trabalzini

