Chiusi sbanca Casale Monferrato, Novipiù retrocede in B

Novipiù Monferrato – Umana San Giobbe Basket 88-99 (24-21; 26-28; 20-26; 18-24)

Monferrato: Romano, Kelly 12, Bertaina, Castellino, Martinoni, Fantoma 9, Baj, Pepper 18, Pianegonda 8, Kadjividi 6, Fall 14, Calzavara 21; Capo All. Cova, Primo Ass. Baudino

San Giobbe: Tilghman 16, Zani, Dellosto 6, Visintin 4, Chapelli, Stefanini 11, Bozzetto 6, Jerkovic 13, Raffaelli 12, Heinonen 17, Possamai 14; Capo All. Bassi, Primo Ass. Zanco, Secondo Ass. Civinini

Abritri Radaelli, Boscolo, Foti

Apre Stefanini, ribalta Pepper con la tripla del primo vantaggio Novipiù. Inizio forte dei piemontesi, la San Giobbe regge l’urto e con un break tutto firmato da Possamai va 5-6. Difesa forte e contropiede letale per i Bulls a segno dalla lunga con Dellosto. Cova chiama tempo sul 5-11. Il time out porta i frutti sperati per Casale e i un amen i locali salgono meno uno. Ancora punti dal contropiede per i Bulls abili a sfruttare il lavoro egregio della difesa. A tre minuti dalla prima sirena il divario è di tre lunghezze sul 12-15. Dopo il tentativo di strappo dei toscani è l’equilibrio a regnare al PalaFerraris. Umana avanti 19-21 a sessanta secondi dalla fine del tempino, Monferrato impatta e sorpassa con la terza tripla di Kelly 24-21. Al rientro ancora i padroni di casa ad avere il piglio giusto. San Giobbe aggrappata al chirurgico Heinonen (4/5 da tre) e di nuovo avanti con l’arresto e tiro di Visintin. Botta e risposta continuo tra le due squadre con sorpassi da una parte e dall’altra. Al break piemontese di 4-0 risponde lo 0-6 siglato da Bozzetto e Raffaelli. Altro time out Novipiù. Ancora grande equilibrio in campo, Monferrato restituisce il parziale e il tabellone recita nuova parità a quota quaranta a poco più di tre minuti dalla pausa lunga. Cinque punti di Stefanini consentono ai Bulls l’allungo 40-45. Il quindici in maglia rossa fa e disfa: dopo il break palla persa e antisportivo con Casale di nuovo pari. Ultimo squillo dei padroni di casa che chiudono 50-49 il primo tempo.

Inizio complicato per la San Giobbe, già a due falli dopo nemmeno un minuto di gioco. Monferrato non capitalizza e Jerkovic colpisce da oltre l’arco per il 52-53. Umana cinica nonostante il computo dei falli continui a salire e al massimo vantaggio 53-61. Time out Novipiù. Di nuovo in campo e contro parziale dei piemontesi di nuovo a un solo possesso di margine. I Bulls provano a scappare ma ogni tentativo è ricacciato indietro dagli avversari, obbligati a non mollare per continuare a sperare. Il gioco da tre di Dellosto aumenta il gap sul 60-68, Tilghman aggiunge un punticino in lunetta. Prove di fuga per i biancorossi sul più undici a tre minuti dalla terza sirena, ma Casale non ci sta e con due triple consecutive dimezza. Alla fine dei dieci minuti il tabellone recita 70-75. Subito Novipiù in avvio di quarto periodo, Bozzetto estrae il coniglio dal cilindro e firma la tripla del 72-78. Altra sgasata dei Bulls con Heinonen, Raffaelli e Visintin: Cova ferma le operazioni sul 78-87. Tripla senza senso di Tilghman e divario che inizia ad essere sinonimo di successo. Ultimi minuti validi solo per le statistiche, la San Giobbe vince e gioisce per la contemporanea sconfitta di Orzinuovi. Dal cinque maggio sarà fase salvezza.

Lorenzo Trabalzini