Ciani ci prende gusto, arriva il tris di Torino nel derby contro Casale

Arriva un’altra prova convincente che consente a coach Ciani di centrare il bis nel derby piemontese dopo quello in supercoppa. Passi avanti rispetto a domenica scorsa : stavolta il gioco corale espresso è molto fluido e mette in evidenza un collettivo in grande crescita che può dare del filo da torcere anche alle big del campionato. Riviviamo in sintesi tutte le fasi di questo intensissimo e appassionante derby piemontese.

PRIMO QUARTO I sussulti in avvio sono ospiti, è Martinoni a convertire in semigancio e con pregevole tiro nel pitturato regalando le prime gioie ospiti. I casalini confermano la buona vena al tiro e tentano subito il primo allungo senza però avventurarsi oltre al doppio possesso di vantaggio. Per la Reale Mutua, un Vencato ispirato è il mattatore dei primi minuti, i torinesi non demordono e restano saldamente incollati per mettere il muso avanti al 5’ (13-12).

Il primo parziale regala anche giocate di pregevole fattura sia sull’asse Jakson Mayfield (il primo alza una palla plastica che il secondo inchioda a canestro per i fotografi) sia su quello Ellis Carver, molto attivi per i rossoblù. Anche l’impatto di Simone Pepe è ottimo, il torinese si mette subito in evidenza con un paio di brillanti giocate. Il derby non delude e nei minuti finali è un continuo batti e ribatti su ritmi altissimi, gli uomini di Valentini riacciuffano il pareggio proprio all’ultimo respiro del quarto con il neoentrato Castellino (20-20)

SECONDO QUARTO Il ritorno sul parquet premia maggiormente gli uomini di Ciani che aggiustano tiro e difesa. Torino torna avanti ma Casale resta ad un passo. La impattano i monferrini con un paio di buone giocate, mentre un uno due sull’asse Pepe Mayfield riporta avanti gialloblù.

Un tap in di Poom sorprende i lunghi di casa, sull’altro fronte però la difesa si perde Pepe che infila dalla lunga. Torino patisce molto la fisicità Novipiù in zona rimbalzi, capitan Martinoni prosegue ad incrementare il bottino personale, un bel gesto tecnico lo regala Federico Poser con una stoppata plastica. Leggio si vendica murando Poser nell’azione successiva e restituendo la stoppata, il ferro sputa via un paio di conclusioni da ambedue le parti. Il ritmo resta indiavolato, ma ora sono le difese a farsi più serrate (31-31). Leggio trova un pertugio per Poom che subisce fallo e può sfruttare la linea della carità.

Vencato sfrutta ottimamente il miss match con un Redivo fin qui impalpabile, Pepe fa saltare un po’ tutta la difesa e appoggia in lay up, Torino ora sorride e prova a sferrare l’attacco decisivo.( 39-35)

Arriva la prima sospensione chiamata da coach Valentini, si torna con un bel piazzato di De Vico in evidenza, anche Vencato va fino in fondo, ma Ghirlanda non ci sta e risponde con un canestro sulla sirena.

L’impressione a metà partita è quella di una Casale più concreta e fisica sotto i tabelloni (8-1 nei rimbalzi offensivi), i torinesi sembrano dipendere di più dalle giocate dei singoli. Torino comunque è più mortifera da campo e tira meglio con un 53%.

TERZO QUARTO Non inizia sotto i migliori auspici neppure il terzo quarto per Redivo che continua la sua partita sottotono e gravato subito di tre falli, ma i gialloblù sono imprecisi e l’ottimo Matteo Ghirlanda ne approfitta dall’angolo.

Vencato serve un assist al bacio a Mayfield, l’iracheno si sdebita subito dopo mandando a bersaglio Guariglia.

Ghirlanda lavora ottimamente spalle a canestro, il giovane casalino è in stato di grazia e non perdona dalla lunga distanza. La Reale Mutua risponde con una tripla di De Vico, mentre un ispirato Carver cancella Jakson con una stoppata (47-43)

Un piazzato di Vencato ed un ottimo recupero di Guariglia mettono il turbo alla ripartenza gialloblù.

Prosegue in crescendo la partita degli uomini di Ciani : Mayfield imbecca Guariglia che subisce fallo che realizza un solo libero, la lotta a rimbalzo premia i padroni di casa che scappano con la tripla chirurgica dell’iracheno(53-43).

Redivo rompe finalmente il ghiaccio e inaugura un break importante per Casale. Valentini si affida al tandem Castellino Ellis e le sue scelte lo premiano. Il play britannico lo ripaga subito dalla linea della carità e con una transizione ben conclusa sguisciando tra le strette maglie gialloblù.

Il time out diventa d’obbligo stavolta per Ciani, rimettere la squadra sui binari giusti è la priorità anche di Schina che si intrufola nella difesa ospite e riporta i due possessi di vantaggio (55-50)

Un ingenuità di Poser regala il possesso ai monferrini, il ferro sputa via un paio di conclusioni un po’ affrettate dalla lunga di Schina e Castellino, il tabellone resta immobile si arriva all’ultimo intervallo sul 55-50.

ULTIMO QUARTO Apre le ostilità Guariglia ben pescato da Mayfield, Schina dirige le danze e trova De Vico che spezza una lancia importante in favore di Torino. I Casalini trovano l’ennesima una giocata clamorosa di Ghirlanda, il classe 2001 ruba palla e si fionda in contropiede realizza e subisce fallo in mezzo a due giocatori gialloblù.

Guariglia ritrova il feeling con la retina dalla lunga, ma è lesto a rispondere Leggio sempre dalla linea dei 6e75. Jakson vola a correggere in tap in un tiro di Vencato, poi sale ancora in cattedra con una tripla piedi per terra che regala il +9 agli uomini di coach Ciani.

Casale si aggrappa all’esperienza di Martinoni, sull’altro fronte Vencato è ben pescato da Guariglia.

Ellis è un funambolo e manda a vuoto la difesa con un gioco da tre punti, Ciani aggiusta il tiro e inserisce Schina al posto di Jakson. I torinesi regalano già il bonus a Casale, e ora è necessaria l’accortezza in difesa. Pepe e un ritrovato Redivo duellano dalla lunga, Torino allunga ma i monferrini sono ancora vivi (71-64)

Pepe lavora il miss match con Martinoni e va fino in fondo. Valentini vede il cronometro correre e la situazione farsi sempre più complicata, ordina un time out per trovare la svolta che raddrizzi le sorti del match. Redivo scalda ancora la mano dalla distanza, De Vico non è da meno e realizza con una conclusione chiurgica. Accademia sabauda from Mayfield to Guariglia che schiaccia in solitaria. Ora Casale non ci crede più e l’ala gialloblù si ripete in campo aperto. Una tripla di Redivo rende meno amara la sconfitta, il punteggio ora è in ghiaccio per la Reale Mutua che sfrutta a pieno anche l’ultimo viaggio in lunetta di Simone Pepe (82-72).

REALE MUTUA TORINO – NOVIPIU’ MONFERRATO BASKET 82-72 (20-20, 19-15, 16-15, 27-22)

Reale Mutua Torino: De Vico 17 (4/5, 3/3), Pepe 17 (4/4, 2/6), Guariglia 16 (6/9, 1/3), Vencato 14 (7/10, 0/5), Mayfield 9 (0/3, 3/6), Jakson 7 (2/4, 1/3), Schina 2 (1/2, 0/3), Poser 0 (0/3, 0/0), Taflaj 0 (0/0, 0/0), Dalle Ave 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 4 / 7 – Rimbalzi: 38 9 + 29 (Ronald Jackson 9) – Assist: 21 (Luca Vencato 9)

Novipiù Monferrato Basket: Ellis 15 (5/6, 1/6), Ghirlanda 15 (4/6, 2/6), Martinoni 12 (5/12, 0/1), Redivo 11 (2/5, 2/7), Carver 10 (5/10, 0/0), Poom 4 (1/2, 0/1), Leggio 3 (0/0, 1/5), Castellino 2 (1/2, 0/1), Valentini 0 (0/0, 0/0),Mele 0 (0/0, 0/0), Luparia 0 (0/0, 0/0), Formenti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 10 – Rimbalzi: 36 8 + 28 (Aaron Carver 13) – Assist: 10 (Quinn Ellis 4)