Cividale al terzo stop in fila, risorge Chieti

Una Mokambo ben determinata non fallisce l’obiettivo e ritorna al successo dopo più di un mese.

Determinante il ritorno di Jackson, autore di una prova di carattere (27 punti) e la consueta prova di spessore di Vrankic (17 punti e 10 rimbalzi). Alla Gesteco non bastano i 16 di Nikolic.

L’avvio della Mokambo è da sogno: i biancorossi sono attenti in difesa e fluidi in attacco: in poco più di 3 minuti i biancorossi si portano ad oltre 10 lunghezze di vantaggio (14-2). Chieti continua a macinare gioco ed energie, Cividale prova a ricucire il gap: al giro di boa del primo quarto il parziale è di 17-6. Clarke e Nikolic provano a caricarsi il peso dell’attacco ospite sulle spalle, i teatini hanno una rinnovata verve offensiva con il ritorno in campo di Jackson e così, al termine della prima frazione, la Mokambo scollina la quota dei 10 punti di distanza (27-15).

Jackson è on fire e supera immediatamente quota 11 punti personali dopo altrettanti minuti, Cividale si riporta sotto con Nikolic a meno di 2 minuti dalla ripresa del secondo quarto (29-17). I teatini hanno ora difficoltà in fase offensiva, i gialloblù invece con Rota e Nikolic si rifanno sotto, con un indemoniato coach Rajola che è costretto a chiedere un minuto di sospensione al giro di boa del secondo quarto (30-25). Chieti appare però determinata e, grazie ad un solido Mastellari, punisce la zona ospite e ritocca la doppia cifra di vantaggio a 02:36 dalla pausa lunga (36-26). La Mokambo è molto presente in fase difensiva e, nonostante qualche difficoltà in attacco, mantiene la doppia cifra di vantaggio: a 00:29 dal termine della seconda frazione, coach Pillastrini chiama timeout sul 39-28. Serpilli realizza in situazione di post, la difesa biancorossa continua a chiudersi e così, alla pausa lunga, il risultato è di 41-28.

L’avvio di terza frazione si apre con un parziale di 0-4 in favore degli ospiti che accorciano sotto la doppia cifra di vantaggio (41-32) in meno di 2 minuti di gioco. La bomba di Mastellari concede fiato ai padroni di casa ma Miani e Nikolic permettono agli Eagles di ridurre il gap più di 3 minuti dall’avvio di terza frazione (44-36). Cividale è ora più aggressiva, stringe le maglie in difesa e si riporta sotto con Nikolic e Mouaha (47-40 al giro di boa del terzo quarto). Gli ospiti ora ci credono e così, dopo la bomba di Nikolic, coach Rajola è costretto a chiamare timeout a 04:46 dall’ultimo mini break (47-43). Jackson realizza dalla media ma la reazione di Cividale è veemente e così, a 03:50 dal termine del terzo quarto, gli ospiti si riportano ad un possesso pieno di svantaggio (49-46). Cividale non smette di difendere aggressivamente e con Miani e Pepper si riporta sopra a 02:20 dal termine della prima frazione (49-50). Chieti continua la sua impasse offensiva, Cividale dilaga in attacco e, ad un minuto da fine quarto, il parziale è di 49-53. La compagine di coach Pillastrini prova la fuga, Bartoli si carica sulle spalle il peso dei suoi e così, grazie ad un 2+1 e ad una bomba, i teatini si riportano al trentresimo ad un solo possesso di svantaggio (56-58).

L’avvio di quarta frazione è di chiara marca teatina: nonostante qualche rimbalzo offensivo ospite e la bomba di Pepper la Mokambo, con un Bartoli on fire, costringe coach Pillastrini al timeout dopo poco più di 3 minuti dall’avvio dell’ultima frazione (63-61). La gara prosegue vibrante, con Chieti che prova a scappare e Cividale che è brava a rispondere colpo su colpo: al giro di boa dell’ultima frazione, il parziale è di 66-65. Jackson spariglia le carte da oltre l’arco ma Mouaha è freddo a cronometro fermo: a 04:10 dal termine, il parziale è di 69-66. Le difese salgono di giri ed è solo il talento di Jackson a permettere a Chieti di trovare la via del canestro: a 02:28, con coach Pillastrini che chiama timeout, il parziale è di 71-66. La Mokambo stringe le maglie in fase di non possesso ed è letale in attacco: l’ultimo parziale di 8-0 sancisce il ritorno alla vittoria della Mokambo. Al quarantesimo, il parziale è di 79-66.

Caffè Mokambo Chieti – UEB Gesteco Cividale 79-66 (27-15, 14-13, 15-30, 23-8)

Caffè Mokambo Chieti: Jackson 27 (4/5, 6/12), Vrankic 17 (5/6, 2/4), Mastellari 15 (2/7, 3/7), Ancellotti 9 (4/5, 0/0), Bartoli 8 (2/3, 1/4), Serpilli 3 (1/2, 0/2), Spizzichini 0 (0/1, 0/2, Reale 0 (0/1, 0/0), Gjorgjevikj NE, Boev NE.

Tiri liberi: 7 / 12 – Rimbalzi: 29 4 + 25 (Vrankic 10) – Assist: 19 (Bartoli 9)

UEB Gesteco Cividale: Nikolic 16 (5/9, 2/4), Pepper 14 (3/5, 2/7), Miani 13 (4/6, 1/1), Mouaha 9 (3/4, 0/2), Clarke 6 (3/4, 0/2), Cassese 4 (1/2, 0/2), Rota 2 (1/2, 0/4), Dell’Agnello 2 (1/4, 0/1), Battistini 0 (0/1, 0/0), Micalich NE,

Tiri liberi: 9 / 11 – Rimbalzi: 29 4 + 25 (Nikolic, Pepper 6) – Assist: 16 (Rota 9)

Federico Ionata – Addetto Stampa Caffè Mokambo Chieti Basket 1974