Cividale espugna Piacenza dopo un supplementare

UCC ASSIGECO PIACENZA – UEB GESTECO CIVIDALE 80-84 (16-28; 22-11; 22-17; 15-19; 5-9)

La fase a orologio dell’Assigeco Piacenza si chiude con una sconfitta casalinga contro la UEB Gesteco Cividale al termine di un match emozionante concluso dopo un tempo supplementare. Nonostante le rotazioni accorciate dalle assenze di McGusty, Cesana e Portannese – oltre alla solita di Skeens – i biancorossoblu disputano un ottima prestazione, conducendo per gran parte del secondo tempo fino alla rimonta dei friulani trascinati dagli ottimi Redivo e Mouaha. Per i biancorossoblu resta la soddisfazione per la grande performance difensiva della seconda metà di gara e per il massimo stagionale di Miaschi, autore di 28 punti e vero trascinatore della squadra. Ora per l’Assigeco arriverà il momento clou della stagione, in cui i ragazzi di coach Salieri affronteranno la Giorgio Tesi Group Pistoia nel primo turno di playoffs.

PRIMO QUARTO

Parte bene Cividale con cinque punti di Redivo intervallati dal sottomano di Sabatini, Querci da tre risponde a Dell’Agnello, ma i friulani vanno ancora a segno con Miani. Altro jumper vincente di Redivo, Miaschi dal perimetro riavvicina Piacenza prima di altri due punti di Pepper per gli ospiti (8-13). Gajic è perfetto in lunetta, Redivo e Querci non sbagliano dall’arco, poi anche Mouaha va a segno da tre e firma il nuovo +6 per Cividale (13-19). Cividale raggiunge la doppia cifra di vantaggio con l’and-1 di Furin e il sottomano di Mouaha, Miaschi manda a bersaglio una tripla ma Mouaha e Furin puniscono ancora l’Assigeco prima della sirena (16-28).

SECONDO QUARTO

Sabatini in contropiede serve prima il sottomano di Querci e poi la schiacciata di Miaschi, risponde Cividale con Mouaha ma l’Assigeco continua a riavvicinarsi con la tripla di Gajic e i liberi di Soviero (25-30). Gli ospiti allungano nuovamente con la tripla di Cassese e il jumper di Battistini, mentre Piacenza si tiene in partita coi canestri di Miaschi e Pascolo (31-37). Quattro punti di Galmarini valgono il -2, poi Pascolo porta il match in parità dopo l’assist al bacio di Sabatini. Pochi secondi alla sirena, Furin firma il nuovo vantaggio ospite e Galmarini fa 1/2 dalla lunetta portando il match sul 38-39.

TERZO QUARTO

Il gioco riprende con il grande canestro di Redivo, poi l’Assigeco si porta per la prima volta in vantaggio con cinque punti consecutivi di Gajic. Controsorpasso per Cividale grazie a due appoggi di Miani, ma l’Assigeco si riporta davanti con le due sciacciate di Galmarini e la tripla di Miaschi (50-46). L’Assigeco allunga ulteriormente con due liberi di Galmarini e il gioco da quattro punti di Miaschi, Cividale torna sul -2 grazie a Dell’Agnello e alle due triple di Cassese ma nell’ultimo possesso del quarto Miaschi manda il match sul 60-56.

QUARTO QUARTO

Tripla di Gajic al termine di un’azione ben orchestrata da Piacenza, poi Pepper e Rota riducono la distanza tra le squadre. Nuovo +6 dei padroni di casa con la bomba di Soviero, l’appoggio di Querci permette di allungare ulteriormente, ma Redivo tiene in partita i friulani (68-62). Due canestri di Miaschi riportano il vantaggio Assigeco in doppia cifra, ma quattro punti di Mouaha e la tripla di dell’Agnello si tengono vivi gli ospiti. Cividale trova il pari con la tripla di Redivo, Gajic firma il nuovo +3 ma Redivo pareggia nuovamente i conti dall’arco. Ultima azione del quarto, Sabatini prova a vincerla sulla sirena ma la palla viene respinta dal ferro (75-75).

TEMPO SUPPLEMENTARE

Il tap-in di Galmarini porta in vantaggio Piacenza, ma Dell’Agnello riporta avanti Cividale. Miaschi firma il controsorpasso con tre liberi fondamentali, Miani inchioda il pari e Dell’Agnello regala il +2 agli ospiti. Ultime azioni del match, l’Assigeco non riesce ad andare a bersaglio e Cividale dalla lunetta allunga quanto basta per portare a casa la vittoria.

DATI STATISTICI

UCC Assigeco Piacenza: Gherardo Sabatini 2 (1/5, 0/6), Nemanja Gajic 16 (1/2, 4/11), Federico Miaschi 28 (6/9, 4/10), Davide Pascolo 6 (3/6, 0/1), Jacopo Soviero 5 (0/2, 1/3), Lorenzo Galmarini 13 (4/8 da due), Lorenzo Querci 10 (2/4, 2/8), Milos Joksimovic NE, Matteo Gherardini NE, Giorgio Franceschi NE

All.: Stefano Salieri (assistenti: Fabio Farina, Humberto Alejandro Manzo)

UEB Gesteco Cividale: Eugenio Rota 2 (1/1, 0/4), Lucio Redivo 22 (5/9, 4/11), Dalton Pepper 4 (2/3, 0/4), Gabriele Miani 9 (4/6, 0/3), Giacomo Dell’Agnello 14 (5/7, 1/1), Aristide Mouaha 14 (3/7, 1/2), Alessandro Cassese 10 (0/1, 3/7), Leonardo Battistini 2 (1/2 da due), Giacomo Furin 7 (3/6, 0/1), Enrico Micalich NE

All.: Stefano Pillastrini (assistenti: Federico Vecchi, Alessandro Zamparini)

DICHIARAZIONE ALLENATORE

“Oggi il risultato sportivo è poco importante, le cose che ho apprezzato di più sono state l’intensità e la qualità della prestazione che abbiamo fatto oggi. Voglio ricordare che eravamo senza i due americani e senza Cesana, però devo fare i complimenti ai ragazzi perché hanno fatto una partita molto importante. Aldilà dell’aspetto tecnico, dove ho visto delle ottime cose soprattutto in fase difensiva, la cosa che mi è piaciuta di più è stata la forza morale di questo gruppo. I ragazzi hanno dato veramente tanto, purtroppo a tre minuti dalla fine potevamo chiuderla ma abbiamo perso qualche pallone sanguinoso e Cividale ha ricucito lo svantaggio. Ho visto la squadra che voglio, questa prestazione deve essere un punto di partenza guardando avanti”.

UFF.STAMPA ASSIGECO PIACENZA