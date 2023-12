Cividale fa suo lo scontro salvezza, Chiusi KO

Umana Chiusi – UEB Gesteco Cividale 51-69 (10-13, 11-17, 12-17, 18-22)

Umana Chiusi: Austin Tilghman 12 (5/9, 0/1), Davide Bozzetto 10 (1/2, 2/7), Nicolo Dellosto 10 (1/2, 2/4), Lorenzo Raffaelli 6 (2/3, 0/1), Alessandro Chapelli 5 (1/4, 1/3), Marco Ceron 4 (0/1, 1/6), Ervins Jonats 2 (1/5, 0/3), Mihajlo Jerkovic 2 (0/0, 0/2), Giulio Lorenzoni 0 (0/0, 0/0), Alessandro Zani 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 14 – Rimbalzi: 28 4 + 24 (Austin Tilghman, Mihajlo Jerkovic 6) – Assist: 9 (Austin Tilghman, Lorenzo Raffaelli, Mihajlo Jerkovic 2)

UEB Gesteco Cividale: Lucio Redivo 22 (3/5, 5/9), Vincent Cole 19 (4/6, 3/9), Giacomo Dell’agnello 9 (4/6, 0/0), Gabriele Miani 9 (2/6, 1/1), Eugenio Rota 6 (1/4, 1/3), Matteo Berti 2 (1/4, 0/0), Giacomo Furin 2 (1/3, 0/1), Martino Mastellari 0 (0/1, 0/2), Leonardo Marangon 0 (0/0, 0/1), NicolÒ Isotta 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 10 – Rimbalzi: 35 10 + 25 (Matteo Berti 7) – Assist: 16 (Eugenio Rota 5)

Una San Giobbe oltremodo incerottata priva del lungodegente Spear e costretta a rinunciare a Stefanini (ricaduta muscolare), a Possamai (infortunio alla caviglia, out per un mese), con Ceron mascherato e a mezzo servizio (frattura setto nasale) e Tilghman a mezzo servizio per un problema al ginocchio accusato in settimana cede a Cividale 51-69.

Ritmo alto in avvio ma anche tanti errori da entrambe le parti. Cividale è la prima a trovare il vantaggio, la San Giobbe con caparbietà e pazienza mette la testa avanti ma le rotazioni corte e gli immediati problemi di falli di Raffaelli (2 in pochi minuti) costringono i Bulls ancora di più agli straordinari. Nel finale gli ospiti superano i toscani chiudendo 10-13. Al rientro squillo del mascherato Ceron, poi assolo Cividale. Gli ospiti vanno forte a rimbalzo, non trovano troppa continuità a canestro ma scappano con Cole e le sue due triple consecutive. La San Giobbe in difficoltà e aggrappata al proprio capitano Bozzetto, trova un break nel minuto conclusivo recuperando quattro lunghezze dal meno tredici. Squadre negli spogliatoi sul 21-30.

Il margine si allarga nella terza frazione. Bulls che faticano, Cividale che non brilla ma che può contare su rotazioni complete e una difesa fortissima. Redivo è il trascinatore delle Eagles, San Giobbe attaccata alle individualità ma le percentuali latitano. Cividale sale a ridosso dei venti, l’Umana di orgoglio ma il margine a fine quarto è di quattordici. Nel quarto quarto contano solo le statistiche. Eagles in completo controllo salgono ai venticinque di vantaggio. San Giobbe alza bandiera bianca e fa riposare per quanto possibile gli acciaccati ricorrendo agli under in panchina. Le due triple di Dellosto accorciano il gap che rimane comunque di diciotto punti sul 51-69.

Lorenzo Trabalzini

