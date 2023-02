Cividale torna alla vittoria. Ferrara sempre in crisi

Notte fonda per la Tassi Group che non riesce più a vincere, soprattutto in casa, cedendo il passo anche ai friulani in un 2023 che si sta rivelando difficilissimo per i biancoazzurri. Dopo una partenza molto buona per i padroni di casa nel segno di Smith e Cleaves, Cividale ha saputo rientrare sfruttando la fragilità di Ferrara partendo dalla difesa. In attacco poi Dell’Agnello prima e Redivo poi hanno fatto il resto portando addirittura sul +15 i friulani in un terzo quarto di dominio assoluto. Ferrara ha assistito quasi inerme per poi avere una reazione d’orgoglio nell’ultimo quarto soprattutto con Amici che ha trovato i canestri del -5. Come solito però i titolari arrivano con le pile scariche nel finale e Cividale a rimbalzo offensivo trova le giocate decisive per la vittoria che le consente praticamente di festeggiare una salvezza raggiunto con pieno merito.

Tassi Group Ferrara – UEB Gesteco Cividale 65-71 (21-13; 13-19; 10-25; 21-14)

Ferrara: Cleaves 17, Bertetti 0, Bellan 0, Tassone 2, Jerkovic 2, Smith 13, Buriani n.e, Valente n.e, Amici 17, Cazzanti n.e., Campani 14. All.: Spiro Leka.

Cividale: Battistini 0, Pepper 3, Rota 10, Mouaha 13, Dell’Agnello 13, Furin 8, Miani 4, Redivo 18, Micalich n.e, Cassese 2. All.: Stefano Pillastrini.