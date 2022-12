Cleaves guida Ferrara contro Mantova

By

Chiude col botto il girone d’andata della Tassi Group, capace di conquistare la terza vittoria consecutiva grazie alla bella prestazione fornita contro i virgiliani che vale l’88-81 finale. Non è stata certo una passeggiata di salute per i biancoazzurri però. Mantova ha condotto le danze per oltre metà partita grazie alla precisione dei propri esterni al tiro pesante ed anche a rimbalzo la squadra di coach Valli ha avuto spesso la meglio. Ferrara ha avuto la forza di resistere anche al +11 mantovano rimontando pian piano, aumentando la pressione difensiva ed affidandosi a Cleaves che mette 23 punti nel solo secondo tempo ben coadiuvato da Bellan, Pianegonda e Campani. Nel finale Cortesi e Veronese impattano di nuovo la partita ma la Tassi Group con grande solidità gestisce al meglio gli ultimi possessi assicurandosi i due punti.

Tassi Group Ferrara – Staff Mantova 88-81 (23-25, 17-23, 22-19, 26-14)

Tassi Group Ferrara: Andy Cleaves ii 28 (8/10, 3/4), Tommy Pianegonda 14 (3/3, 2/3), Luca Campani 10 (4/6, 0/4), Andrew Smith 7 (2/6, 1/1), Simone Bellan 7 (2/3, 1/2), Maurizio Tassone 7 (3/3, 0/2), Gianmarco Bertetti 6 (1/3, 1/1), Alessandro Amici 6 (3/5, 0/2), Mihajlo Jerkovic 3 (0/2, 1/3), Andrea Cazzanti 0 (0/0, 0/0), Leonardo Cavicchi 0 (0/0, 0/0), Samuele andrea Valente 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 14 – Rimbalzi: 29 7 + 22 (Andrew Smith 9) – Assist: 20 (Andrew Smith 4).

Staff Mantova: Anthony Miles 18 (5/10, 2/5), Giovanni Veronesi 15 (1/2, 3/5), Laquinton Ross 13 (4/6, 1/4), Riccardo Cortese 13 (2/4, 3/7), Elhadji Thioune 8 (3/5, 0/0), Matteo Palermo 5 (0/1, 1/2), Martino Criconia 5 (1/2, 1/1), Andrea Calzavara 2 (1/4, 0/1), Giga Janelidze 2 (1/4, 0/1), Lazar Vukobrat 0 (0/0, 0/0), Alessandro Morgillo 0 (0/0, 0/0), Moustapha Lo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 16 – Rimbalzi: 35 13 + 22 (Elhadji Thioune 8) – Assist: 16 (Anthony Miles 7)