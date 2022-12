Cleaves sulla sirena beffa la Fortitudo. Esulta Ferrara

Serata pazzesca alla Giuseppe Bondi Arena. Il basket sa regalare grandi emozioni e questo è stato proprio il caso. Al termine di una partita elettrica ed equilibratissima, Panni e Aradori sbagliano il canestro della vittoria per la ‘effe’ e con quattro secondi dal termine Cleaves si alza da centrocampo trovando il canetro che regala due punti alla Tassi Group. Nel mezzo c’è stata una Fortitudo partita fortissimo con 32 punti nel primo quarto, trascinata Aradori e soprattutto Thornton in grandissimo spolvero. Ferrara riesce a ricucire nel secondo quarto grazie ai propri americani e ad una difesa di alto livello. Nel terzo parziale, senza Fantinelli con problemi di falli, Bologna non trova più il giusto ritmo e Ferrara riesce a portarsi avanti di un paio di possessi. Tutto ribaltato poi ad inizio ultimo quarto: un 3-14 di parziale firmato Thornton e Cucci riporta avanti Bologna e adesso la Tassi Group è in affanno. Amici esce dalla partita per limite di falli e si accende una rissa tra Smith e Fantinelli che vede entrambi i giocatori venire espulsi. Brava qui Ferrara a mantenere la concentrazione e ricucire grazie alle fantastiche giocate di Bellan e soprattutto capitan Campani. Il finale poi è storia, la Giuseppe Bondi Arena vive un sogno ad occhi aperti.

Tassi Group Ferrara – Fortitudo Kigili Bologna 94-91 (24-32, 27-19, 21-16, 22-24)

Tassi Group Ferrara: Luca Campani 22 (8/10, 1/1), Andrew Smith 18 (5/7, 2/2), Andy Cleaves ii 15 (0/4, 4/6), Simone Bellan 13 (5/6, 1/3), Alessandro Amici 13 (1/2, 3/6), Mihajlo Jerkovic 8 (3/5, 0/0), Gianmarco Bertetti 5 (0/2, 1/3), Maurizio Tassone 0 (0/1, 0/1), Tommy Pianegonda 0 (0/0, 0/1), Leonardo Cavicchi 0 (0/0, 0/0), Carlo Buriani 0 (0/0, 0/0), Samuele andrea Valente 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 19 – Rimbalzi: 34 9 + 25 (Luca Campani 7) – Assist: 19 (Gianmarco Bertetti 11).

Fortitudo Kigili Bologna: Marcus Thornton 29 (3/5, 7/8), Pietro Aradori 15 (5/6, 1/5), Valerio Cucci 14 (2/3, 1/4), Alessandro Panni 10 (1/3, 2/6), Steven Davis 7 (2/4, 1/2), Matteo Fantinelli 6 (1/2, 1/2), Nazzareno Italiano 6 (0/2, 2/4), Simone Barbante 4 (2/2, 0/0), Lorenzo Bonfiglioli 0 (0/0, 0/0), Paolo Paci 0 (0/0, 0/0), Ygor Biordi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 22 – Rimbalzi: 22 5 + 17 (Valerio Cucci 6) – Assist: 14 (Marcus Thornton 6)