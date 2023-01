Colpo Cividale, fermata la corsa di Pistoia

UEB Gesteco Cividale – Giorgio Tesi Group Pistoia 65-58 (14-17, 23-10, 10-22, 18-9)

UEB Gesteco Cividale: Eugenio Rota 16 (0/5, 4/11), Gabriele Miani 12 (3/4, 2/3), Dalton Pepper 11 (2/6, 2/6), Leonardo Battistini 11 (4/7, 1/2), Giacomo Dell’ agnello 9 (3/7, 1/2), Alessandro Cassese 4 (0/0, 1/1), Aristide Mouaha 2 (1/6, 0/1), Aleksa Nikolic 0 (0/2, 0/1), Rotnei Clarke 0 (0/0, 0/2), Michele D’onofrio 0 (0/0, 0/0), Enrico Micalich 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Bonello 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 6 / 10 – Rimbalzi: 42 10 + 32 (Eugenio Rota, Dalton Pepper 9) – Assist: 18 (Eugenio Rota, Dalton Pepper 6)

Giorgio Tesi Group Pistoia: Zach Copeland 17 (2/4, 3/9), Lorenzo Saccaggi 13 (5/5, 0/2), Carl Wheatle 10 (2/7, 2/6), Jordon Varnado 7 (2/7, 1/7), Gianluca Della rosa 6 (0/1, 2/5), Matteo Pollone 3 (0/2, 1/5), Daniele Magro 2 (1/4, 0/0), Gregorio Allinei 0 (0/0, 0/0), Mattia Farinon 0 (0/0, 0/0), Tommaso Biagini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 10 – Rimbalzi: 39 7 + 32 (Carl Wheatle 16) – Assist: 10 (Lorenzo Saccaggi 3)

La serata era speciale stasera per la UEB Gesteco Cividale, chiamata al tentativo di fare davanti al suo pubblico l’ennesima impresa del suo campionato e fermare con un Clarke ancora ai box la capolista Pistoia, giunta in Friuli con uno score di 13 vittorie su 16 incontri fin qui disputati. Missione impossibile compiuta con pieno merito e adesso per i ducali inseguire i play-off può diventare un obiettivo da mettere nel mirino.

Si parte con Rota, Mouaha, Pepper, Miani e Dell’Agnello da una parte e Saccaggi, Varado, Copeland, Wheatle e Magro dall’altra, con Pistoia subito a difendere a tutto campo e dopo un breve testa a testa con i padroni di casa (5-5 dopo i primi 2 minuti) allunga sul 5-12 al 5’47” grazie alle triple di Copeland e le penetrazioni di Saccaggi. I ragazzi di Pillastrini però non demordono, con un controparziale di 7-0 riprendono i toscani con Miani sugli scudi, sino a fallire il possesso del + 2 a 2’42” e vengono poi puniti da alcune giocate di Varnado che porta i suoi sul 14-17 alla prima sirena. L’avvio della seconda frazione Cividale parte a razzo e con un Battistini decisamente “on fire” e la solita difesa aggressiva va sul 22-20 a 6’43”, perdendo banalmente anche il possesso del + 4, prima che Eugenio Rota piazzi la bomba del + 5 a 6’15” e costringa coach Brienza a chiamare time-out per risistemare i suoi. Le Aquile non perdono però la concentrazione e la voglia di stupire che le porta sul + 11 (37-26) a 36” con una schiacciata in contropiede di Mouaha dopo l’ennesimo recupero del mago Rota che fissa anche il punteggio a metà gara, limato da un libero di Copeland. Da sottolineare all’intervallo la prestazione di Battistini, autore di 11 punti con 5/6 dal campo e ben 8 rimbalzi e i “soliti” 5 assist di capitan Rota, mentre i toscani dopo un avvio di partita in linea con le aspettative, hanno patito la difesa di Cividale e un insolito 5/19 al tiro dall’arco fatto registrate da Varnado (1/5) e compagni. Il rientro sul parquet non è però favorevole alla Gesteco, che complici alcune decisioni arbitrali avverse, perdono la via del canestro e vedono il ritorno di Copeland che rimette in scia Pistoia sul 37-33 a 7’58”, con Pillastrini che rischia l’ingresso di Clarke per tentare di dare nuove soluzioni ai suoi dalla distanza. La mossa non dà gli effetti, con Cassese che rileva l’USA a 3’20” e il parziale sul 44-42 per merito della grinta con cui i ducali tamponano in difesa il ritorno della capolista su percentuali al tiro piu’ consoni alla posizione di classifica, che la portano infine a chiudere avanti 47-49. Nell’ultima frazione Pistoia riprende il massimo vantaggio sul 47-54 a 8’34” e mentre Cividale viene frenata da un black-out offensivo che sembra decisivo per le sorti del match – i primi punti arrivano con un tripla di Cassese a 5’45” dall’ultima sirena per il 50-58. Il cuore dei Pilla Boys però non smette mai di battere e per merito dei recuperi e la difesa di un Miani gravato di 4 falli e le bombe di Pepper e Rota volano sul 59-58 a 2’42” facendo esplodere il palazzetto come una polveriera. Dell’Agnello lancia i ducali sul 61-58” a 1’58” ed il finale non è la solita “preghiera” per i deboli di cuore perché il mago Rota infila 5 liberi di fila con il Palgesteco che canta ininterrottamente fino alla sirena finale e che accompagna la strepitosa affermazione dei ducali per 65-58.

Giuseppe Passoni – Sito Ufficiale Gesteco Cividale