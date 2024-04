Colpo Treviglio che batte al Paladozza la Fortitudo Bologna

Treviglio fa la voce grossa al Paladozza battendo la Effe per 82-78 in una partita tiratissima e nel pieno dell’equilibrio fino alla fine. Per gli ospiti Guariglia e Miaschi tra i migliori; alla Effe non basta un Aradori da 22 punti.

Nel primo tempo la Fortitudo avanti 50-42 con una tripla allo scadere di Aradori in partita e con una mano molto calda: ne piazza 8 regalando il +10, insieme alle due triple consecutive di Sergio. Lo stesso copione si era visto nel primo quarto finito 18-17 in favore dei biancoblu sempre con una tripla, di Fantinelli in questo caso, allo scadere.

Il terzo quarto vede una Treviglio decisamente più carica e più precisa anche dall’arco: Cerella e Guariglia, insieme a Miaschi, scaldano i motori chiudendo avanti per 65-66. La Effe sembra accusare qualche colpo ma è comunque in partita, nonostante alcuni errori evitabili.

L’ultimo quarto vede la Effe a -4 e Treviglio desiderosa di spuntarla: negli ultimi quattro minuti la partita entra nel vivo: da -5 a -2, un libero di Pacher, poi Fantinelli e Aradori si perdono nell’ultimo tiro (che risulta poi da due, benchè sbagliato): il finale recita 82-78 per gli ospiti.

MVP Basketinside: Tommaso Guariglia

Flats Service Fortitudo Bologna: Bonfiglioli ne, Sergio 6, Aradori 22, Conti 2, Bolpin 10, Panni 1, Kuznetsov ne, Fantinelli 9, Giuri 2, Freeman 11, Ogden 9, Morgillo 2.

Gruppo Mascio Treviglio: Pacher 10, Giordano 4, Vitali 3, Harris 12, Cerella 8, Falappi ne, Sacchetti 5, Guerci ne, Barbante 9, Guariglia 16, Pollone, Miaschi 15

(Foto Valentino Orsini per Fortitudo Bologna)