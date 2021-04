Ricky Cortese,centese doc, toglie dai guai Mantova con 12 punti segnati negli ultimi 5 minuti, e condanna una stoica Cento che tiene fino al 32′, prima della raffica dell’ esterno virgiliano che chiude di fatto la contesa.

Tramec Cento – Staff Mantova 60-74 (15-15, 11-23, 22-10, 12-26)

Tramec Cento: Hrvoje Peric 10 (4/8, 0/1), Ennio Leonzio 9 (3/5, 1/7), Yankiel Moreno 8 (1/4, 2/2), Danilo Petrovic 8 (1/4, 1/2), Matteo Berti 8 (4/4, 0/0), Mikk Jurkatamm 6 (1/2, 1/5), Alex Ranuzzi 6 (1/1, 0/2), Giovanni Gasparin 5 (1/3, 1/1), Matteo Fallucca 0 (0/2, 0/1), Francesco Roncarati 0 (0/0, 0/0)Tiri liberi: 10 / 15 – Rimbalzi: 33 8 + 25 (Hrvoje Peric 7) – Assist: 15 (Yankiel Moreno 6)

Staff Mantova: Riccardo Cortese 21 (2/6, 5/7), Rain Veideman 18 (6/8, 0/3), Lorenzo Maspero 11 (3/6, 1/3), Davide Bonacini 7 (2/3, 1/1), Marco Ceron 6 (2/6, 0/6), Mario jose Ghersetti 5 (1/3, 1/3), Matteo Ferrara 4 (2/3, 0/0), Luca Infante 2 (1/1, 0/2), Lorenzo Ziviani 0 (0/0, 0/0), David Weaver 0 (0/0, 0/0), Bogdan Mirkovski 0 (0/0, 0/0), Moustapha Lo 0 (0/0, 0/0)Tiri liberi: 12 / 16 – Rimbalzi: 26 5 + 21 (Riccardo Cortese, Marco Ceron 6) – Assist: 9 (Lorenzo Maspero 5)

Inizio da carestia offensiva per Mantova (0/5 da 3p) che cozza contro un buon PerIc (5 per lui) e la zona 2-3 dei locali che manda su tutte le furie coach Di Carlo (time out sul 9-4 per i locali al 5′). Mantova rimette in campo più aggressività, con Ceron e Ferrara riapre i giochi (Infante per il 13-12 dell’8′), la Tramec paga dazio in attacco e i virgiliani con Veideman acciuffano il pari al primo gong (15-15). Cortese (centese doc sotto lo sguardo del cognato Carlos Delfino) e Maspero (1a tripla a segno) provano ad allungare per gli ospiti in un match molto ruvido (20-22 al 12′), costringendo coach Mecacci al time out dopo una magia di Bonacini (22-26 al 14′). Quando Ricky da Cento infila la tripla del + 9 per Mantova (22-31 al 15′), gli ospiti provano la fuga (terzo fallo Jurkatamm) con Ferrara con una fuga la certifica (22-33 al 17′). Ranuzzi dalla lunetta rompe il digiuno locale (24-33 al 17′) , neanche il 3° fallo di Ghersetti scalfisce la solidità fisica dei lombardi, con la Tramec che perde pure per 3 falli Gasparin (26-38 all’intervallo). Si riparte e neanche il 3/4° fallo di Ferrara scalfisce la solidità di Mantova che vola a + 16 (Veideman per il 26-42 al 22′). Leonzio con Peric tiene in vita Cento, con Moreno da 3 punti prova a rientrare in gara (38-46 al 25′) perché i virgiliani sono alquanto spreconi (40-48 al 27′). Il finale di quarto e da sagra da horror, Moreno e Berti puniscono la supponenza ospite e riaprono un match che la tripla di Jurkatamm certifica (48 – 48 al 30′). 5 punti di Gasparin aprono l’ultimo quarto (53-53 al 32′), si viaggia punto a punto , il figliuol prodigo Cortese con due triple spinge avanti i suoi (55-61 al 35′). Si segna con il contagocce (55-61 al 37′) ma il centese Cortese trova le triple che chiudono con ogni probabilità il match (55-67 al 38′), mentre la Tramec schiuma rabbia per qualche fischio dubbio (arbitraggio troppo permissivo nel complesso).

PAGELLE TRAMEC

JURKATAMM: si immola alla causa..voto 6

PERIC :Non sfigura anche se Ferrara lo fa dannare..voto 6,5

FALLUCA : non entra mai in ritmo…voto 5

RANUZZI : cuore grinta non difettano ma non bastano .. voto 5,5

BERTI :si sbatte come un leone..voto 6,5

LEONZIO : sparacchia ma ha il coraggio di sfidare i muscoli virgiliani..voto 6,5

PETROVIC :match di sacrificio…voto 6

GASPARIN cuore e coraggio ma 5 perse sono troppe..voto 5,5

MORENO : un paio di lampi in una serata difficile..voto 6

COACH MECACCI :Ci prova con i suoi soldatini.. maledirà le 17 perse e qualche fischio …voto 6

PAGELLE STAFF

INFANTE : mestierante d area..voto 6

CERON :sparacchia salve , eppure aveva iniziato come un incubo..voto 5,5

VEIDEMAN :un po’ troppo nervosetto ma non fa male..voto 6,5

FERRARA :tante cose utili ..voto 6,5

GHERSETTI : esperienza da vendere..voto 6

MASPERO : detta i ritmi.. micidiale..voto 7

CORTESE :nel finale affossa la su “Cento” arma letale…voto 7,5

BONACINI : qualità e quantità..voto 6,5

COACH DI CARLO: tanta qualità negli esterni, bacchetta la supponenza dei suoi.. voto 6,5