Devoe firma il successo di Verona, Novipiù Monferrato cede a fil di sirena

Una Tezenis incerottata lotta ed espugna il parquet di Casale Monferrato 79-80 con il buzzer beater di Gabe Devoe a 0.9 dal termine. Partita dura e fisica quella del PalaFerraris nel quale Verona prova a scappare più volte ma la Novipiù resta sempre a contatto con le giocate di Kelly e l’esperienza di Martinoni. I gialloblù perdono Murphy dopo 1’ di gara ma sopperiscono con energia alla sua assenza con la qualità di Esposito, Gazzotti e Vittorio Bartoli. Decisivo Gabe Devoe con un grande canestro dal centro area a 0.9 dal termine.

CRONACA

Coach Ramagli, che recupera Murphy ma non Gajic e Stefanelli, sceglie il quintetto classico con Penna in regia, Devoe e Udom negli esterni ed Esposito ed il lungo di Brooklyn sotto i tabelloni. Replica Coach Di Bella con Calzavara, Kelly, Pepper, Martinoni e Fall. Sblocca il match CJ Kelly dai 6,75, risponde Udom sul ribaltamento di fronte con la schiacciata del 3-2. La Tezenis perde Murphy dopo soli 2’ di gara per un problema al polpaccio e Ramagli butta nella mischia Gazzotti. Casale parte meglio nel match e con Kelly e Martinoni prova ad allungare, per la Scaligera l’unico a referto dopo 3’30” di gioco è Udom con il tabellone che dice 8-4 Novipiù. Si mette in partita Esposito con il doppio jumper dell’aggancio sull’8 pari e Gazzotti lo imita per il primo vantaggio gialloblù, 8-10 al 6’. Negli ultimi minuti del quarto Casale prova a fare il break con Pianegonda e Fall ma le buone giocate di Udom ed Esposito permettono alla Tezenis di restare a contatto e concludere il periodo in vantaggio 14-15.

Saverio e Vittorio Bartoli mettono a referto i punti del +4 Tezenis in apertura di secondo parziale, 15-19 al 12’ e timeout Di Bella. Casale esce bene dal timeout e con i canestri di Martinoni e Kelly impatta sul 20-20, risponde Saverio Bartoli con un’altra buona iniziativa per il nuovo vantaggio Tezenis. Esposito torna sul parquet e piazza due bombe di fila per il dodicesimo punto personale, Kelly non ci sta e accorcia toccando anche lui la doppia cifra. 25-28 al 15’. Seconda parte del periodo nel quale Casale si affida alla presenza dentro l’area del suo Capitano Martinoni, la Tezenis mantiene la testa della gara con i liberi di Penna ed il semigancio di Gazzotti che costringe Di Bella a chiamare timeout sul 30-34 con 1’22” da giocare. Il periodo si conclude con le buone difese dei gialloblù che mandano le squadre al riposo lungo sul 32-36.

Esposito apre il secondo tempo con il 5-0 personale, quindicesimo punto e massimo vantaggio gialloblù. 32-41 e timeout Di Bella dopo solo 1’10”. Calzavara sblocca il tabellone per la squadra di casa con la tripla dall’angolo, Gazzotti replica dal centro dell’area. 35-43 al 22’. Devoe, in una gara offensivamente difficile, si applica molto bene nella propria metà campo e con il recupero e la conseguente schiacciata riporta Verona in vantaggio in doppia cifra, 39-49 al 25’. Martinoni è l’anima della Novipiù, tiene in partita i suoi ma la precisione offensiva di Penna e compagni tiene a distanza di sicurezza Casale. Si entra negli ultimi 2’ del quarto con le triple di Devoe e Kelly, l’ultimo canestro del quarto lo mette a segno Calzavara allo scadere. Si va all’ultimo riposo sul 56-61.

Martinoni continua da dove aveva interrotto, canestro e fallo e -2 Casale con 9’40”da giocare sul cronometro. Verona replica con l’8-0 firmato Udom e Gazzotti che riporta i gialloblù a +10, 59-69. La Novipiù non vuole mollare, controbreak di 7-0 e di nuovo -3 sul 66-69. Devoe dalla lunetta blocca il parziale e riporta Verona a +4 dalla lunetta. Si entra negli ultimi 5’ con l’appoggio di Martinoni del -2 Novipiù, Kelly ne mette due dalla linea della carità ed è pari 70 con 3’48” da giocare. La Tezenis perde lucidità e fluidità in attacco e subisce il contropiede del sorpasso di Calzavara. Timeout Ramagli sul 72-70 al 37’. Udom impatta a 72, Calzavara mette la bomba del +3 ma ancora il 27 pareggia dai 6,75. Kelly ed Esposito si scambiano i canestri del 77 pari, Devoe regala il vantaggio dalla lunetta con l’1/2, Calzavara fa 2/2 ed è ultimo possesso Tezenis con 17” da giocare. Timeout Ramagli. Lo schema designato è l’isolamento per Devoe in punta, l’americano non tradisce e dal centro area si svita e mette il canestro del +1 con 0.9 da giocare. Nell’ultimo possesso Casale non va a segno ed è festa Tezenis. Espugnato il PalaFerraris 79-80.

NOVIPIU’ MONFERRATO BASKET – TEZENIS VERONA 79-80 (14-15, 32-36, 56-61)

Novipiù Monferrato Basket: Romano ne, Kelly 26, Castellino, Martinoni 20, Fantoma 2, Miglietta ne, Baj ne, Pepper 2, Pianegonda 2, Kadjividi 1, Fall 8, Calzavara 18. All. Di Bella.

Tezenis Verona: Mbacke ne, Gazzotti 15, Gajic ne, Devoe 11, Esposito 19, Murphy, Massone 2, Penna 8, Udom 15, Bartoli V. 7, Bartoli S. 3. All. Ramagli

Alessandro Ramagli (Coach): “Vittoria importante perché ottenuta in una situazione di emergenza iniziale diventata ancor peggiore dopo pochi secondi con l’infortunio di Murphy. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile nel quale Casale avrebbe spremuto tutte le energie e tutte le armi a sua disposizione per provare a portare a casa un risultato che sarebbe stato per loro molto importante. Secondo me, una vittoria meritata perché abbiamo spesso condotto la gara, non siamo riusciti a chiuderla però è una vittoria significativa perché in emergenza abbiamo trovato un modo, non facile e nemmeno pulito però abbiamo lottato che è la cosa più importante in un momento difficile come quello che stiamo affrontando.”

UFF.STAMPA SCALIGERA VERONA