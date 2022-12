Dominio Vanoli Cremona: +43 contro Trapani

Prestazione mostruosa della Vanoli che stritola Trapani al PalaRadi. Tutta la squadra protagonista di una grande partita, Trapani fatica dal primo minuto contro una Vanoli perfetta in difesa e che in attacco ha colpito da ogni posizione. Tanto spazio nel finale per i giovani

Vanoli: Tabu, Eboua, Mobio, Alibegovic, Denegri

Trapani: Massone, Carter, Guaiana, Mollura, Stumbris

1° Quarto: avvio mostruoso della Vanoli che con un inedito quintetto piazza un break di 13-0 in 4 minuti. 3 triple consecutive che spaccano il match: Mollura riaccende Trapani con 4 punti in fila ma esce per infortunio. Eboua fa suoi i tabelloni con punti e rimbalzi e la Vanoli vola. Cremona chiude così il primo quarto avanti 22-11.

2° Quarto: con Cannon prima e poi con Eboua, la Vanoli continua a trovare nei lunghi i punti e i muscoli per tenere saldo il controllo del match. Pioggia di triple anche con gli esterni con Tabu, Denegri e Alibegovic che puniscono una Trapani completamente in balia degli avversari. Tiri liberi finali da ambo i lati e così il primo tempo vede la Vanoli avanti 51-22

3° quarto: Trapani esce dagli spogliatoi con ben altra energia. In difesa mette in difficoltà Cremona anche se in attacco fa ancora fatica, merito di una difesa della Vanoli ottima. I locali al contrario inizialmente pagano la difesa di Trapani poi con Cannon tornano a macinare punti in attacco. Gallo schiaccia mentre Caroti sulla sirena infila la tripla del 73-37 per la Vanoli.

4° Quarto: Cavina butta dentro Gallo e Ndzie che rispondono con punti per una partita praticamente dominata dalla Vanoli. Alibegovic, Denegri e Caroti infilano le triple della netta fuga. Trapani trova solo nel finale qualche punto per attutire lo svantaggio. Finisce 97-54 per la Vanoli.

I tabellini:

Vanoli Cremona 97-54 2B Control Trapani

Vanoli Cremona: Eboua 16, Gallo 10, Zanetti, Cannon 13, Alibegovic 15, Caroti 5, Tabu 6, Vecchiola, Denegri 13, Piccoli 6, Mobio 7, Ndizie 6. All. Cavina

2B Control Trapani: Carter 5, Rupil 10, Minore, Romeo 8, Guaiana 8, Tsetserukou 4, Mollura 6, Massone 6, Stumbris 11. All. Parente