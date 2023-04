Dopo l’overtime Piacenza passa al Paladozza contro la Fortitudo Bologna

By

Una partita emozionante quella tra la Fortitudo Bologna e Piacenza che recupera lo svantaggio inziale e riesce a portare a casa la partita dopo un overtime. Miaschi con 24 punti e Sabatini con 15 punti, con le triple decisive nei momenti importanti del match portano Piacenza vicina all’11 posto nella fase ad orologio. La Fortitudo Bologna, partita bene nel primo tempo sul 44-29, fa rientrare in partita Piacenza: il nervosimo un fattore negativo per la squadra di coach Dalmonte che non riesce a gestire bene alcune azioni che avrebbero portato a casa la vittoria. Candussi il migliore con 27 punti.

(Articolo in aggiornamento)