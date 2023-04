Dopo oltre quattro mesi Udine cade al Carnera: passa Torino

Era dalla sfida con Unieuro Forlì dell’11 dicembre 2022 che l’Apu Old Wild West non perdeva in casa. E’ accaduto nuovamente questa sera al cospetto della Reale Mutua Torino, che dopo tre giornate si conferma capolista del Girone Blu della Fase a orologio di Serie A2 2022-2023. La gara, anticipata dalla consegna del premio Mvp Eurizon per il mese di marzo a Diego Monaldi, è stata contraddistinta da un sostanziale equilibrio, interrotto solo nei minuti finali dagli uomini di coach Franco Ciani. Migliore in campo per i friulani Alessandro Gentile, autore di 17 punti e con una valutazione complessiva di 16.

Ancora privo di Raphael Gaspardo (il cui rientro è comunque prossimo), coach Carlo Finetti schiera il quintetto formato da: Palumbo, Briscoe, Gentile, Esposito e Cusin. Dopo quasi un minuto di gioco è un canestro di Pepe a sbloccare l’incontro (0-2), mentre sessanta secondi dopo Jackson firma la prima tripla della serata per il +4 a favore della Reale Mutua (1-5). Gentile ed Esposito (assist di Briscoe) pareggiano subito i conti (5-5), ma gli ospiti si riportano subito avanti e a metà periodo la schiacciata di Jackson vale il +6 (7-13). L’Old Wild West accorcia immediatamente con Cusin (9-13) e a 53 secondi dalla prima sirena rientra in partita grazie alla prima tripla bianconera firmata da Nobile (15-16). In avvio di secondo quarto Antonutti dall’arco firma il primo vantaggio friulano (18-16), ma la formazione di Franco Ciani ribalta subito la situazione con Mayfield (18-18) e Taflaj (2/2, fallo di Cusin). A quasi sette minuti dall’intervallo lungo l’Apu Udine riporta la situazione in parità con Cusin che conquista un rimbalzo offensivo sulla conclusione di Palumbo per il 20-20. Nei minuti successivi, però, i bianconeri subiscono un po’ troppo non trovando in attacco grande ispirazione e così a 3 minuti dalla pausa lunga Torino è nuovamente sul +6 con Mayfield (22-28). Nel finale l’Old Wild West sbaglia qualche libero di troppo consentendo ai piemontesi di chiudere il primo tempo sul 27-33.

L’Apu Udine dimezza subito lo svantaggio in apertura di terzo quarto con Briscoe (29-33) e accorcia ulteriormente dopo tre minuti e 30 secondi di gioco con Gentile (35-38), mentre fallisce il “bonus” del libero concesso per il fallo tecnico comminato a coach Ciani (Monaldi, 0/1). A metà periodo Gentile ed Esposito infliggono agli ospiti un parziale di 7-0 riportando avanti il team di coach Finetti (42-40). La gara rimane in equilibrio anche nei minuti finali, con Briscoe che (finalmente) non sbaglia dalla lunetta (2/2, fallo di Schina) e consente all’Old Wild West di chiudere il terzo quarto sul +1 (48-47). Dopo un minuto e 22 secondi dall’inizio del quarto periodo Gentile mette a segno il canestro del +3 bianconero (50-47). Lo stesso numero 5 friulano ribadisce un minuto più tardi (52-49), ma a metà periodo si verifica una nuova situazione di parità (Vencato, 54-54). A meno di quattro minuti dal termine del match Pepe realizza il diciannovesimo punto personale (57-60), ma l’Apu risponde subito con Briscoe che mette a segno la sua prima tripla (60-60). A 2 minuti e 30 secondi è Monaldi a tenere in piedi la gara (62-62), ma sul possesso successivo Pepe dall’arco non perdona (62-65). Lo stesso numero 40 gialloblu fa 2/2 (62-67) dalla lunetta a 180 secondi dal termine della gara (quarto fallo di Briscoe). L’Old Wild West accorcia proprio con Briscoe (2/2, 64-67), ma Jackson a un minuto dalla fine ipoteca il successo raccogliendo un rimbalzo offensivo (64-69). A 38 secondi dal termine della partita Gentile commette il quinto fallo e Mayfield porta a 7 i punti di vantaggio dei piemontesi (64-71). I liberi di Schina (fallo di Monaldi) stabiliscono il punteggio finale.

APU OLD WILD WEST UDINE – REALE MUTUA TORINO 64-75

(15-16, 27-33, 48-47)

APU OLD WILD WEST UDINE: Gentile 17 punti, Palumbo 2, Antonutti 3, Cusin 8, Briscoe 13, Bertetti, Fantoma, Dabo ne, Esposito 11, Nobile 3, Pellegrino 4, Monaldi 3. All. Carlo Finetti.

REALE MUTUA TORINO: Mayfield 16 punti, Fea ne, Vencato 3, Taflaj 8, Schina 2, Jackson 21, Guariglia ne, De Vico 5, Loiacono ne, Pepe 20. All. Franco Ciani.

Arbitri: Lucotti, Marzulli, Longobucco.

Uscito per cinque falli: Gentile.

UFF. STAMPA APU UDINE