Esposito e DeVoe ispirano Verona: Rimini deve cedere

Tezenis Verona – Riviera Banca Rimini 84-78 (23-26; 44-45; 67-57).

Dopo un primo tempo equilibrato e faticoso, Verona accelera nel terzo quarto e mette le basi per conquistare la vittoria contro una Rimini sempre in partita e trascinata da un sontuoso Derrick Marks da 27 punti. Decisivi i canestri di Gabe DeVoe e il gran finale di Ethan Esposito con i punti decisivi per la squadra di casa.

Inizio ad alta intensità soprattutto difensiva da entrambe le parti ma a trovare il canestro sono Simioni e Marks per lo 0-5 ospite. Verona trova ritmo in attacco con due triple e un canestro firmati da Penna e DeVoe per il primo sorpasso (8-7). Buono l’impatto fisico di Anumba per gli uomini di Dell’Agnello che cavalcano un ottimo Marks per il contro sorpasso (11-8). Rimini tiene alto il ritmo e appena può conduce il contropiede con la creatività di Grande a ispirare anche Johnson. Verona ha impatto dalla panchina da Gazzotti ma Esposito e Murphy faticano a entrare in partita. Marks continua a incidere, Tomassini entra bene dalla panchina e Johnson fissa il 26-23 per gli ospiti a fine primo quarto.

Sforzo difensivo importante a inizio secondo periodo per Saverio Bartoli che lancia la schiacciata di Gazzotti. Sembra un fuoco fatuo perché dall’altra parte Tomassini si conferma e la Riviera Banca sale a +4 (29-25). Rimini però deve fare i conti con la vena di DeVoe, che sale in doppia cifra e con Udom e Bartoli ribalta tutto per il 7-0 che vale il sorpasso (32-29). La Tezenis vuole cavalcare l’onda ma la contro risposta è del solito Marks che approfitta di una certa libertà sul perimetro per salire a quota 12 punti personali. La gara si sblocca in attacco: Tomassini trova un paio di siluri, Murphy si sblocca e assiste il sempre ispirato DeVoe. Rimini non molla la presa e con Johnson e Simioni pareggia (42-42). È poi Marks dall’angolo a rispondere a DeVoe e fissare il 45-44 Rimini dopo 20′.

Un paio di canestri di Udom rianimano Verona ma Rimini resta avanti grazie al solito Marks. Ci pensano DeVoe e Murphy, con due triple, a progettare la fuga veronese per il +5 (54-49). Proprio Murphy alza il tono della sua gara. Rimini cerca di stare a galla con un Marks troppo e nonostante la magra serata al tiro di Grande. Ma la Tezenis ha più risorse e cavalca Penna e DeVoe per il +7 (60-53). Quando poi si sveglia anche Stefanelli, per la Banca Riviera si fa dura: 67-57 dopo il terzo quarto.

Tomassini cerca di dare slancio al quarto periodo riminese. Il primo canestro dal campo di Esposito permette a Verona di parare il colpo anche se Johnson si fa sentire con due canestri di fila per il -6 (64-70). Ramagli scongela dal breve riposo DeVoe che ispira ancora Esposito. In generale però l’attacco di casa è claudicante e Rimini alza l’intensità in difesa. A togliere pressione ai padroni di casa ci pensa Stefanelli a cui risponde il puntuale Tomassini. Il finale è tutto da giocare e Rimini si avvicina a -2 (74-76) con il ventisettesimo punto di Marks. A ispirare Verona ci pensa Esposito; due canestri di potenza, uno con un gioco da tre punti, sollevano la Tezenis fino a +9 (83-74) a meno di 2’ dalla sirena. E’ l’allungo decisivo: Johnson rintuzza nel finale ma Verona si porta a casa la partita.

Tabellini.

Verona: Penna 8, DeVoe 23, Udom 8, Esposito 18, Murphy 9, Bartoli 2, Stefanelli 8, Gazzotti 7, Gajic. All.: Ramagli

Rimini: Grande, Marks 27, Anumba 6, Johnson 13, Simioni 11, Tassinari 2, Tomassini 16, Scarponi, Masciadri 3. All.: Dell’Agnello