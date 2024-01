Esposito e Murphy, impatto decisivo: Verona supera Piacenza

Tezenis Verona – Assigeco Piacenza 70-64 (20-13; 37-33; 53-48).

Partita sporca, intensa in difesa e con pochi acuti. Verona batte Piacenza grazie all’impatto fisico della sua coppia di lunghi. Murphy ed Esposito combinano per 31 punti e 14 rimbalzi all’interno di un dominio totale a rimbalzo di squadra (39-22). Piacenza è tradita da Sabatini e Veronesi, anche se lotta per 40′ e ha risorse importanti dai suoi giovani.

Per Piacenza Skeens, acciaccato, è a referto ma parte dalla panchina. La squadra di Salieri si dimostra competitiva in difesa ma un po’ sotto tono in attacco nonostante il buon impatto di Sabatini e D’Almeida. La Tezenis, che recupera Massone almeno per la panchina, all’inizio si appoggia sotto canestro per sfruttare l’esplosività di Esposito e Murphy. La squadra di casa accelera a +6 (13-7) con i punti di Udom. Sempre Esposito in avvicinamento ripropone poco dopo il +6 (17-11). Il tiro dalla media di D’Almeida funziona ma è Penna a riproporre il massimo vantaggio (20-13) gialloblù a fine primo quarto.

Bonacini infila la tripla a inizio secondo periodo e ispira il break di 9-2 coronato da Filoni con cui la Assigeco riacciuffa gli avversari (22-22). L’asse DeVoe-Murphy e il tiro da fuori di Stefanelli ridestano l’attacco veronese ricreando un mini solco (29-25). Ma Piacenza resta a contatto con i primi segni di impatto di Skeens a rimbalzo e le punture dal perimetro di Serpilli. Un paio di palle perse sanguinose nel finale, però, propiziano altrettante schiacciate di Udom: 37-33 Tezenis dopo 20′.

La fisicità di Veronesi da una parte e di Esposito dall’altra marchiano l’inizio del terzo quarto. I primi punti di Miller avvicinano Piacenza a -1 (38-39). Ma la coppia Murphy-Esposito sa colpire anche da fuori, DeVoe ci mette intensità e Verona propone un +10 (50-40) promettente. Promessa peraltro non mantenuta perché la Assigeco rintuzza prontamente con un 8-0 firmato Miller, Querci e soprattutto dal classe 2004 Gallo che si fa vedere in attacco e anche in difesa con una stoppata tonante. La tripla di Udom nel finale regala di nuovo un sospiro di sollievo alla squadra di casa: 53-48 Tezenis dopo tre quarti.

Crisi Verona in attacco a inizio quarto periodo. La squadra di Ramagli resta 3′ senza segnare ma Piacenza non ne approfitta pungendo solo con Bonacini. Stefanelli così si sblocca da tre e la Tezenis si mantiene a +6 (56-50). L’attacco di Piacenza fatica ma trova il jolly: tripla di Serpilli, fallo lontano dalla palla su D’Almeida che converte dalla lunetta e pareggia (59-59). Qui tuttavia la difesa di Verona risale di livello, chiude l’accesso al canestro e compila un 7-1 ispirato da Esposito, Murphy e DeVoe per il nuovo +6 (66-60). Un paio di palle perse veronesi e la presenza a rimbalzo offensivo danno chance di risalita all’Assigeco che però spreca tutto. DeVoe dall’altra parte non perdona e segna il canestro decisivo. Udom mette in ghiaccio la gara dalla lunetta. La vittoria è della Tezenis.

Tabellini.

Verona: Penna 3, DeVoe 12, Udom 15, Esposito 17, Murphy 14, Stefanelli 9, Bartoli, Gajic, Gazzotti, Massone. All.: Ramagli.

Piacenza: Sabatini 5, Querci 8, Veronesi 4, Miller 5, D’Almeida 9, Bonacini 12, Filoni 6, Serpilli 6, Skeens 6, Gallo 6. All : Salieri.