Eurobasket Roma allunga nel terzo quarto e batte la Benacquista Latina

Prosegue il lavoro in casa Benacquista Assicurazioni Latina Basket che, nel pomeriggio di mercoledì 30 settembre, ha disputato il secondo scrimmage stagionale ricevendo sul parquet del PalaBianchini l’Atlante Eurobasket Roma, altra formazione che i nerazzurri ritroveranno come avversaria nel Girone Rosso del Campionato di Serie A2.

Le due compagini si sono affrontate durante 4 tempi da 10 minuti ognuno, con il punteggio azzerato al termine di ogni periodo con i pontini che hanno dovuto rinunciare anche in questa occasione a Luca Bisconti, ancora fermo per un problema muscolare e i capitolini che sono scesi sul parquet senza Viglianisi e Cepic alle prese con delle noie fisiche: «L’amichevole di oggi, per quanto sia stata utile per verificare il lavoro che stiamo continuando a fare nel corso della settimana, non è stata una buona partita, considerando che i ragazzi stanno proseguendo nella loro conoscenza, ma hanno ancora qualche difficoltà a giocare insieme – dichiara coach Gramenzi – Ogni partita disputata mette in evidenza i pregi e i difetti di ognuno, quindi in palestra sarà importante lavorare sugli aspetti da migliorare, sia offensivamente che difensivamente. Il percorso verso l’inizio del campionato è ancora lungo, avremo bisogno di tempo per crescere e mettere a posto le cose che al momento non funzionano ancora al meglio».

In effetti, il cammino verso l’inizio della regular season è ancora lungo e il gruppo, già piuttosto affiatato, avrà la possibilità di aumentare la conoscenza e la sinergia, come conferma Marco Passera: «Dopo quasi un mese di pre-stagione le sensazioni sono molto positive. Stiamo lavorando tanto e bene, c’è la massima disponibilità da parte di tutti per entrare nei meccanismi e capire il sistema di Franco (coach Gramenzi, ndr). I ragazzi sono super, riusciamo a stare spesso insieme e ci stiamo volentieri. Anche i due ragazzi americani sono eccezionali, si sono messi completamente a disposizione e devo dire che è davvero bello far parte di questo gruppo. Oggi questa seconda amichevole è stata una buona sgambata, ovviamente c’è ancora tantissimo da fare, ma è stata una buona occasione per provare diverse situazioni e molto utile per contribuire ad arrivare pronti alla prima di campionato. Manca ancora un mese e mezzo di lavoro prima dell’inizio della regular season, dobbiamo proseguire così, perché siamo sulla strada giusta e sabato avremo un’altra amichevole, che sarà una possibilità in più per fare un passo avanti, per cui diamoci dentro e forza Latina!».

La squadra tornerà in palestra domani e sabato 3 ottobre riceverà sempre al palazzetto di via dei Mille, la Npc Rieti per il terzo scrimmage stagionale. La gara sarà disputata ancora una volta a porte chiuse, senza la presenza del pubblico.

Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Raucci 4, Benetti 6, Passera, Piccone 2, Baldasso 9, Mouaha 4, Lewis 24, Gilbeck 12, Bisconti n.e., Bagni n.e., Donati n.e., Farina n.e. Coach Gramenzi. Vice Di Francesco.

Atlante Eurobasket Roma: Romeo 13, Gallinat 29, Bucarelli 4, Cicchetti 5, Olasewere 20, Fanti 2, Staffieri, Antonaci 4, Bischetti, Zoffoli. Coach Pilot. Vice Crosariol, Zanchi.

Parziali: 16-15; 19-19; 11-25; 17-18

