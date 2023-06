F G1 – La Vanoli Cremona nel segno di Lacey, sbancata Forlì in volata

Inizio forte per Forlì, che da subito mette le cose in chiaro, facendo capire che sta sera non si scherza per niente. Il primo quarto quindi volge immediatamente a favore dei padroni di casa, che autoritari si mettono a dettare i ritmi in modo serrate, concludendo in vantaggio 24-12.

Anche nella seconda frazione l’Uniero continua il suo strapotere, e probabilmente trainati dal palazzetto totalmente sold out, mettono dentro tiri da ogni parte e distanza , quasi come se non la palla stanotte avesse deciso di entrare e basta. Cremona però non ci sta , alza l’intensità, inizia a spingere di più e in men che non si dica torna sotto. Da qui inizia un match diverso, molto più equilibrato, difatti il primo tempo finisce 44-42.

Il 3 quarto continua sulla scia della fine di quello precedente, con entrambe le squadre che forzano molto ma con una parità che sostanzialmente dura tutto il tempo. Certo ci sono grandi giocate da ambedue le parti, con Cremona che gioca con una difesa molto alta, al contrario di Forlì, e perciò mette in difficoltà non poco i padroni di casa. Si conclude 55-60.

Nell’ultimo quarto Cremona da comandante autoritario resta alla guida del match, senza sbavature, senza mai rischiare, senza mai concedere ma prendendo solo . Quando tutto ormai sembrava perduto però, Forlì risorge dalle ceneri, e si rifà incredibilmente sotto grazie a due triple di fila . Ora le squadre sono totalmente in un’altra dimensione, e lottano con le unghie e con i denti su ogni palla e per ogni centimetro, perché in questo momento tutto conta anche il più piccolo dettaglio può decidere la partita. Cremona però oggi ne ha di più, e la partita finisce 72-77.

Unieuro Forli – Vanoli Basket Cremona 72-77 (24-12, 20-30, 11-18, 17-17)

Unieuro Forli: Vincent Sanford 18 (6/7, 1/4), Nathan Adrian 16 (3/8, 3/3), Daniele Cinciarini 10 (2/2, 2/4), Luca Pollone 8 (1/3, 2/2), Lorenzo Penna 8 (1/3, 1/2), Fabio Valentini 5 (0/2, 1/4), Todor Radonjic 3 (0/0, 1/1), Giulio Gazzotti 2 (0/0, 0/0), Lorenzo Benvenuti 2 (1/3, 0/0), Benjamin Ndour 0 (0/0, 0/0), Michele Munari 0 (0/0, 0/0), Matteo diego Borciu 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 14 – Rimbalzi: 25 5 + 20 (Giulio Gazzotti 8) – Assist: 10 (Lorenzo Penna 5)

Vanoli Basket Cremona: Davide Denegri 18 (5/8, 2/4), Mirza Alibegovic 12 (2/4, 2/4), A.j. Pacher 10 (3/5, 1/2), Joseph yantchoue Mobio 8 (1/5, 2/4), Trevor Lacey 8 (1/3, 2/4), Andrea Pecchia 7 (3/7, 0/1), Paul Eboua 6 (3/4, 0/0), Lorenzo Caroti 6 (0/2, 2/6), Matteo Piccoli 2 (1/2, 0/0), Tommaso Vecchiola 0 (0/0, 0/0), Kevin Ndzie 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 6 / 8 – Rimbalzi: 29 12 + 17 (Joseph yantchoue Mobio 7) – Assist: 12 (Davide Denegri, Mirza Alibegovic, Lorenzo Caroti, Matteo Piccoli 2)