F G2 – Pistoia cinica nel finale, la formazione di Brienza va sul 2-0 con Torino

E’ un PalaCarrara che esplode di gioia al quarantesimo minuto. La formazione di Brienza supera nuovamente Torino e si prende il 2-0 nella serie. Ora si passa in Piemonte, con la formazione di Ciani spalle al muro e obbligata a vincere entrambe le gare per tenere in vita ogni minima speranza. Quanto all’incontro, dopo un primo tempo scialbo e a ritmi lenti (29 29) il terzo periodo vede i padroni di casa entrare con una faccia differente prendendo tutta l’inerzia e portandosi sul 53 46 al 30′. Nell’ultima frazione Torino però ricuce punto su punto e spinta da Poser e Guariglia, trova la parità sul 61-61 a tre minuti dal termine. Nel finale Pistoia è però più lucida e con Wheatle e Magro piazza la zampata vincente portandosi a una sola vittoria dal ritorno in Serie A.

GIORGIO TESI GROUP PISTOIA-REALE MUTUA TORINO 69-62 (11-16; 18-13; 24-17)

Giorgio Tesi Group Pistoia: Jordon Varnado 17 (4/8, 3/6), Zach Copeland 14 (0/3, 4/10), Carl Wheatle 11 (2/6, 1/3), Matteo Pollone 7 (0/1, 2/5), Daniele Magro 6 (3/6, 0/0), Lorenzo Saccaggi 5 (1/2, 0/1), Angelo Del chiaro 4 (1/3, 0/1), Gianluca Della rosa 3 (0/1, 0/1), Gabriele Benetti 2 (0/0, 0/2), Gregorio Allinei 0 (0/0, 0/0), Mattia Farinon 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 23 – Rimbalzi: 33 4 + 29 (Jordon Varnado 9) – Assist: 12 (Zach Copeland 5)

Reale Mutua Torino: Demario Mayfield 13 (5/12, 0/3), Tommaso Guariglia 13 (5/8, 1/3), Simone Pepe 11 (2/6, 1/6), Federico Poser 9 (4/8, 0/0), Ronald Jackson 8 (2/2, 0/0), Simone Zanotti 5 (1/1, 1/2), Luca Vencato 3 (1/4, 0/1), Matteo Schina 0 (0/3, 0/0), Celis Taflaj 0 (0/2, 0/0), Emanuele Beltramino 0 (0/0, 0/0), Edoardo Ruà 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 18 – Rimbalzi: 33 5 + 28 (Simone Pepe 6) – Assist: 9 (Demario Mayfield 3)