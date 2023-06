F G4 – Varnado si abbatte su Torino, Pistoia chiude la serie e conquista la Serie A

Un Pala Gianni Asti gremito anche oggi chiede ai gialloblù l’impresa per pareggiare la serie, i biancorossi di Brienza si giocano il secondo match ball per chiudere la serie.

PRIMO QUARTO L’inizio è un remake delle prime due gare molti errori,pistoiesi con Varnado sugli scudi, torinesi con Pepe provano a tenere il passo, si inizia punto a punto con i padroni di casa a gestire i primi vantaggi (11-9), ma Torino fa più fatica contro una difesa pistoiese che pare imperforabile.

Pollone realizza da sotto, Jakson getta alle ortiche una stoppata. Gli uomini di Brienza mettono le frecce al 5’ con una tripla di Varnado. Torino converte un viaggio in lunetta, i gialloblù sparacchiano ma Pistoia concede troppi secondi tiri, Vencato ne approfitta. Weathle sfrutta la chance dalla lunetta per impattare di nuovo, Varnado realizza un piazzato con le mani in faccia. Ingenuità dei gialloblù inconcludenti in attacco regalano il possesso ai toscani, la partita nei primi minuti è Torino contro Varnado, l’ala pistoiese realizza ancora un gioco da tre punti (14-20). Ciani prova a richiamare un time out per prendere le misure, i piemontesi trovano la chance giusta per accorciare sulla prima sirena con Poser ma il lungo gialloblù non approfitta.

SECONDO QUARTO Una virata di Benetti ed un contropiede di Saccaggi regalano subito la doppia cifra di vantaggio, Schina scrolla i suoi con una bomba dall’angolo. Zanotti trova ritmo a rimbalzo e realizza da sotto, Del Chiaro converte a cronometro fermo. Il lungo di Moncalieri svetta ancora sotto i tabelloni recupera rimbalzi e realizza un libero poi colpisce dalla lunga,la Reale Mutua è partita male ma è lì (23-28).

Varnado non si ferma e continua la sua partita straripante in attacco, i toscani firmano un minibreak di 5-0 che li riporta sul +10 al 5’ (23-33).

Varnado sfida Jakson e guadagna un viaggio in lunetta, nessuno riesce ad arginarlo in questo avvio, Pistoia prende il largo (23-35). Un rocambolesco canestro di Guariglia ridà ossigeno agli uomini di Ciani, Pepe scappa in contropiede ma Magro da sotto non perdona. (27-37). Mayfield appoggia un comodo sottomano, Weathle stecca dalla lunetta a differenza di Magro che invece non perdona (29-39).

Magro pesca ancora Varnado, all’esterno americano riesce tutto finta il tiro e appoggia, si chiude il quarto Brienza imbriglia i torinesi che chiudono con solo 29 punti all’attivo (29-41)

TERZO QUARTO Magro apre le ostilità, Vencato si costruisce da solo il primo proficuo viaggio in lunetta. Il lungo biancorosso si ripete subito a cronometro fermo, ma Jakson si prende una tripla che tiene viva la Reale Mutua (34-45).Guariglia infila un piazzato, Pistoia in difficoltà va da Varnado che guadagna e converte due liberi. Saccaggi infierisce in semigancio, il cronometro scorre inesorabile e la partita sta letteralmente sfuggendo agli uomini di Ciani (36-49). Scintille tra Copeland e Vencato, gli arbitri rivedono all’instant replay una scorrettezza e sanzionano con un antisportivo l’americano di Pistoia. Copeland chiude così un match per lui impalpabile, rimane a bocca asciutta. Vencato converte i liberi che ridanno speranza alla Reale Mutua, altrettanto fa Della Rosa dall’altra parte (39-51). I torinesi tentano la rincorsa con Poser dalla lunetta, ma Benetti tira fuori il coniglio dal cilindro con due punti che tengono a distanza i padroni di casa.

Zanotti infila la tripla della speranza, Saccaggi converte dalla lunetta , Vencato sfida Benetti e lo fulmina, Pistoia conserva il vantaggio in doppia cifra anche alla terza sirena. (45-55)

ULTIMO QUARTO Un gioco a due Pollone Del Chiaro apre il match, fuori equilibrio la risposta di Pepe. Pistoia prova a gestire e si appoggia a Varnado. Poser in semigancio sfrutta l’appoggio di Vencato, Varnado trova i ritmi giusti e converte ancora. Arrivano i primi punti dell’ex Taflaj dalla lunetta, Magro converte l’assist di Pollone. Rientra Pepe ma è Varnado a trovare ancora gloria nel pitturato (48-63). Vencato in slalom prova a riaprirla, ma la risposta di Magro è immediata. Il divario non cambia nonostante due incursioni di Pepe e Mayfield. Varnado fa quello che vuole, ma la Reale prova ancora a rimanere aggrappata alla partita (57 -69). Il lay up di Saccaggi profuma già di serie A per gli uomini di Brienza che ora giocano con il cronometro. La partita non ha più nulla da dire, la Reale Mutua molla gli ormeggi e i toscani possono festeggiare un inaspettato ma meritato ritorno nella massima serie.

Reale Mutua Torino – Giorgio Tesi Group Pistoia 61-73 (14-20, 15-21, 16-14, 16-18)

Reale Mutua Torino: Tommaso Guariglia 14 (3/6, 2/5), Simone Pepe 10 (3/4, 0/7), Luca Vencato 10 (2/5, 0/3), Simone Zanotti 9 (1/2, 2/4), Demario Mayfield 8 (3/10, 0/5), Ronald Jackson 3 (0/5, 1/2), Federico Poser 3 (1/2, 0/0), Matteo Schina 3 (0/3, 1/2), Celis Taflaj 1 (0/1, 0/1), Emanuele Beltramino 0 (0/0, 0/0), Gianluca Fea 0 (0/0, 0/0), Niccolo De vico 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 26 – Rimbalzi: 41 15 + 26 (Simone Zanotti, Ronald Jackson 7) – Assist: 10 (Luca Vencato 6)

Giorgio Tesi Group Pistoia: Jordon Varnado 26 (7/11, 2/6), Daniele Magro 16 (5/5, 0/0), Lorenzo Saccaggi 10 (3/3, 0/3), Carl Wheatle 9 (3/6, 0/3), Angelo Del chiaro 6 (2/3, 0/0), Gabriele Benetti 4 (2/3, 0/0), Matteo Pollone 2 (1/2, 0/2), Zach Copeland 0 (0/5, 0/4), Gianluca Della rosa 0 (0/0, 0/3), Gregorio Allinei 0 (0/0, 0/0), Mattia Farinon 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 21 / 27 – Rimbalzi: 44 9 + 35 (Jordon Varnado 10) – Assist: 11 (Jordon Varnado 3)