F4 A2 SF – Una pioggia di triple regala la finale a Cento, Cantù cade sconfitta

Pioggia di triple a Busto Arsizio con Marks, Mussini e Tomassini autori di prova balistica stellare. Cantù prova a tenere il passo degli avversari ma nel finale mancano le energie per il definitivo riaggancio. Mussini, Marks e soprattutto Tomassini segnano come pazzi per tutto il match trascinando una sempre reattiva Cento.

Cantù: Stefanelli, Hunt, Baldi Rossi, Severini, Rogic

Cento: Marks, Tomassini, Toscano, Berti, Archie

1° Quarto: avvio incredibile di Cento che piazza nel primo minuto e mezzo 3 triple, due con Tomassini e una con Marks che spaccano subito il match. Pronta la reazione di Cantù spinta da una serie di triple con Severini, Stefanelli e Baldi Rossi che infiammano Busto ribaltando il punteggio, con i padroni di casa che sorpassano sul 18-16 al settimo minuto. Tomassini restituisce ossigeno a Cento ma Cantù resta lì con un Baldi Rossi che dalla distanza è una sentenza. Un caldissimo primo quarto si chiude sul 21-21.

2° Quarto: prosegue la sfida tra un caldissimo Tommasini e Baldi Rossi a suon di canestri. Cantù cerca di affidarsi maggiormente ai lunghi, specialmente Hunt ma pecca di lucidità in alcuni frangenti. Cento al contrario mantiene un ritmo forsennato e con Mussini e Zilli infila i canestri del vantaggio. Baldi Rossi fa 2/2 con Cento che chiude il primo tempo avanti sul 46-41.

3° Quarto: pronti via Mussini e Tomassini infilano due triple per il nuovo +11 Cento. Con Marks e il solito Mussini Cento allunga sempre più ma Bucarelli apre la riscossa di Cantù con un break tutto in solitaria. Cento accusa il colpo, attacca con meno efficacia mentre Cantù affonda il colpo con Nikolic da tre punti e poi con 4 punti in fila di Rogic che riportano definitivamente a contatto i padroni di casa. Il terzo quarto vede così Cento avanti 63-60.

4° Quarto: Toscano apre le danze con una tripla Archie domina a rimbalzo mentre Mussini e Marks sparano sempre dalla distanza regalando un nuovo vantaggio in doppia cifra. Cantù nel suo momento peggiore reagisce con una difesa molto aggressiva e le iniziative di Rogic e Baldi Rossi. Cantù timidamente accorcia, sbagliando qualche libero importante ma il ritmo della sfida resta indiavolato e Cento riesce a gestire il suo bottino. Il match lo chiude Tommasini con l’ennesimo canestro della sua partita con Cento che vince 84-77

Acqua S.Bernardo Cantù 77-84 Tramec Cento

Cantù: Stefanelli 8, Hunt 6, Baldi Rossi 21, Berdini ne, Nikolic 12, Borsani ne, Da Ros, Bucarelli 15, Severini 7, Rogic 8, Morgillo ne. All. Sacchetti

Tramec Cento: Zilli 7, Marks 17, Mussini 17, Tomassini 28, Baldinotti ne, Kuuba ne, Toscano 11, Berti, Archie 4, Moreno ne. All. Mecacci