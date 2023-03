F4 A2 SF – Zampata della Vanoli Cremona nel 4° periodo, Torino cade solo nel finale

La Vanoli Cremona batte Torino e vola in finale di Coppa Italia. Match combattuto dall’inizio alla fine, decisivo lo strappo negli ultimi 5 minuti con i canestri di Pecchia. Torino non si arrende fino alla fine ma gli ultimi assalti non vanno a buon fine.

Vanoli: Pacher, Eboua, Pecchia, Caroti, Piccoli

Torino: Mayfield, Schina, Guariglia, De Vico, Jackson

1° Quarto: avvio deciso di Torino che con un ottimo Guariglia mette subito in tasca buoni punti mentre in difesa risulta essere arcigna. Cremona viene tenuta a galla dalle iniziative di Pecchia ma Torino piazza subito la fuga. Grazie a Piccoli la partita cambia di colpo, 2 triple consecutive ribaltano il punteggio con la Vanoli che vola pure ij vantaggio grazie alla tripla di Alibegovic. Jackson piazza una schiacciata da paura che riaccende Torino, Pepe infila la tripla che permette alla reale Mutua di chiudere il primo quarto avanti 16-14.

2° Quarto: tanti errori da ambo i lati figli della grende intensità sul parquet. Denegri prova a spingere la Vanoli con buone iniziative, Torino risponde di squadre con il divario che resta sempre contenuto. Duello a tra lunghi Poser, micidiale nel pick and roll e Pacher ben servito da Caroti. Antisportivo a Jackson, Caroti fa solo ½ con la Vanoli che non riesce a sfruttare l’episodio per prendere inerzia. Schina mette una tripla subito pareggiata da Pecchia per una partita sempre sul filo dell’equilibrio. Il tiro finale di Caroti non va a buon fine con il primo tempo che si chiude sul 29-27 per la Vanoli.

3° quarto: Guariglia apre il quarto ancora con un canestro ma è mologo Vanoli in questo avvio: le giocate difensive di Piccoli, Eboua, Pacher e Denegri da tre permettono alla Vanoli di volare sul +7 dopo 2 minuti e mezzo di gioco. La Vanoli però non riesce a piazzare la zampata nel suo momento migliore De Vico infila una tripla importante poi, dopo minuti di errori da ambo i lati, ci pensa Guariglia sempre da tre a riaccendere il match. Pepe con una tripla assurda e De Vico con un gioco da tre punti permettono a Torino di tornare sul -1 all’ottavo minuto. Alibegovic risveglia Cremona con un canestro da due ma da tre i biancoblu sparano a salve e così Torino dalla lunetta impatta. Il terzo quarto si chiude sul 43-43.

4° Quarto: gran fadeaway in apertura di Alibegovic con Cremona che aggiusta la mira dalla distanza e punisce con due triple in fila con Denegri e Caroti. La risposta di Torino passa ancora da De Vico che da tre punti tiene accesa la sfida. Torino si accende definitivamente e con la tripla di Vencato e il canestro di De Vico impatta a 5 dalla fine. Denegri risponde a Pepe, Pecchia si carica la squadra sulle spalle con 4 punti mentre lo 0/2 di Poser mette in difficoltà Torino. Sullo 0/2 di Pacher, il rimbalzo offensivo di Mobio permette a Pecchia di infilare una tripla pesante mentre Caroti infila il +7 a 2 dalla fine. Torino non muore, Vencato poi Schina da 3 rimettono tutto in discussione a 1 minuto esatto dalla fine. 2/3 per Alibegovic ridà ossigeno alla Vanoli. Torino sbaglia i successivi due possessi, Caroti e Alibegovic chiudono i conti. Finisce 68-61 per Cremona.

I tabellini:

Vanoli Cremona 68-61 Reale Mutua Torino

Vanoli Cremona: Eboua 8, Pacher 8, Alibegovic 10, Pecchia 16, Caroti 7, Vecchiola ne, Denegri 13, Piccoli 6, Mobio, Ndizie ne. All. Cavina

Reale Mutua Torino: Mayfield 5, Vencato 7, Taflaj, Schina 8, Jackson 4, Poser 7, Doneda ne, Guariglia 9, De Vico 11, Pepe 10. All. Ciani