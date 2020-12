Fallucca bombarda San Severo, Cento spumeggiante con le triple

Fallucca fa l’americano, Cento senza Cotton travolge un Allianz poco cattiva in difesa, in un match quasi sempre a senso unico.

Un match dominato in lungo ed in largo, l’unico vantaggio dauno lo firma Ogide dopo 36 secondi, nei primi 3 minuti di ibernazione collettiva da parte dei padroni di casa. Poi è solo sinfonia biancorossa: Gasparin al 6’ doppia l ‘Allianz (12-6), poi un mostruoso parziale di 17-7 sull’ asse Fallucca – Gasparin (18 punti in due) chiude di fatto il primo gong con i soli Ogide ed Ikangi (uno dei Ddue ex in campo) a tentare di non affondare subito. Ogide e Mortellaro danno un senso alla presenza ospite (29-19 al 13’), Cento prova a sgommare ma si sveglia Jones e con lui Contento, e come cicala l’Allianz arriva a – 4 (40-36 al 18’), prima che Fallucca con due triple chiuda un primo tempo da favola (20 con 6/6 da 3 punti).

La Tramec azzanna un’Allianz al passo del KO, Gasparin e Petrovic la spediscono al tappeto (57-37 al 24’), Jones e Contento provano l’ultimo sussulto di resistenza (61 -45 al 28’),ma la Benedetto non dà segni di cedimento, così Ranuzzi e Moreno regalano il più 20 ad inizio ultimo gong ipotecando di fatto il referto rosa, buona la prima alla Milwakee Dinelli Arena.

MVP BASKETINSIDE.COM: Matteo Fallucca, 23 punti con 7/7 da 3 punti, clamoroso il 15/25 da 3 punti di squadra della Tramec.

Tramec Cento – Allianz Pazienza Cestistica San Severo 80-60 (29-13, 17-23, 23-16, 11-8)

Tramec Cento: Matteo Fallucca 23 (1/3, 7/8), Danilo Petrovic 14 (4/7, 2/6), Brandon Sherrod 13 (5/10, 0/0), Giovanni Gasparin 12 (3/4, 2/3), Alex Ranuzzi 7 (2/3, 1/3), Ennio Leonzio 6 (0/2, 2/2), Yankiel Moreno 3 (0/1, 1/3), Manuel Saladini 2 (1/1, 0/1), Matteo Berti 0 (0/0, 0/0), Paolo Rayner 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 3 / 4 – Rimbalzi: 30 2 + 28 (Brandon Sherrod 9) – Assist: 24 (Brandon Sherrod 7)

Allianz Pazienza Cestistica San Severo: Andre Jones 18 (2/6, 4/6), Andy Ogide 15 (5/12, 1/2), Iris Ikangi 9 (3/5, 0/1), Marco Contento 9 (2/5, 1/3), Emidio Di donato 4 (2/4, 0/1), Michele Antelli 3 (1/5, 0/1), Chris Mortellaro 2 (1/4, 0/0), Simone Angelucci 0 (0/1, 0/0), Goce Petrushevski 0 (0/0, 0/0), Edoardo Buffo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 19 – Rimbalzi: 29 8 + 21 (Emidio Di donato 6) – Assist: 11 (Andre Jones 3)