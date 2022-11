Ferrara batte Forlì con trenta di Cleaves

Torna in casa la Tassi Group e torna a vedersi una squadra vera e tosta che riesce a rimontare dieci punti di distacco e vincere nel finale. Tanto merito va dato anche a Forlì che nonostante l’assenza di Adrian e Valentini è stata a lungo in vantaggio trascinata da Cinciarini e Penna tanto in attacco quanto in difesa. Nell’ultimo quarto Ferrara però è riuscita ad emergere: Amici da playmaker aggiunto e Tassone con due triple importantissime hanno rimesso tutto in parità mentre in tutto l’arco della gara Cleaves ha bombardato la retina forlivese. L’americano è stato leader anche in difesa ed i tiri liberi nel finale hanno fatto il resto. L’Unieuro non ha mai mollato con Penna bravo anche a dare a Radonjic la palla del possibile pareggio ma è Ferrara ad esultare.

Tassi Group Ferrara – Unieuro Forlì 80-78 (19-21, 13-21, 22-19, 26-17)

Tassi Group Ferrara: Andy Cleaves ii 30 (3/6, 5/8), Andrew Smith 12 (5/6, 0/3), Gianmarco Bertetti 10 (1/1, 2/5), Luca Campani 9 (4/8, 0/0), Maurizio Tassone 6 (0/1, 2/2), Alessandro Amici 5 (1/2, 1/3), Simone Bellan 5 (1/1, 1/1), Mihajlo Jerkovic 3 (1/3, 0/1), Andrea Cazzanti 0 (0/0, 0/0), Tommy Pianegonda 0 (0/0, 0/0), Carlo Buriani 0 (0/0, 0/0), Samuele andrea Valente 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 22 – Rimbalzi: 35 5 + 30 (Andy Cleaves ii 8) – Assist: 23 (Alessandro Amici 8)

Unieuro Forlì: Daniele Cinciarini 23 (3/4, 2/9), Lorenzo Penna 14 (2/5, 0/6), Giulio Gazzotti 10 (2/5, 1/1), Nik Raivio 9 (2/7, 1/3), Luca Pollone 8 (1/2, 2/8), Todor Radonjic 8 (1/3, 2/7), Lorenzo Benvenuti 6 (1/2, 0/0), Benjamin Ndour 0 (0/0, 0/1), Michele Munari 0 (0/0, 0/0), Franco Flan 0 (0/0, 0/0), Edoardo Zilio 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 30 / 38 – Rimbalzi: 32 12 + 20 (Giulio Gazzotti 9) – Assist: 15 (Lorenzo Penna 5)