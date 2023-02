Ferrara dà un calcio alla crisi e passa a Nardò

HDL Nardò – Tassi Group Ferrara 91-93 (21-29, 26-19, 26-15, 18-30)

HDL Nardò: Vojislav Stojanovic 22 (8/17, 2/6), Russ Smith 22 (5/11, 2/5), Mitchell Poletti 20 (6/13, 2/4), Lorenzo Baldasso 13 (0/0, 4/6), Andrea La torre 8 (1/1, 2/4), Ruben Zugno 4 (2/2, 0/0), Andrea Donda 2 (1/2, 0/0), Matteo Parravicini 0 (0/0, 0/0), Giulio Antonaci 0 (0/0, 0/0), Nicolo Buscicchio 0 (0/0, 0/0), Jacopo Borra 0 (0/0, 0/0), Samuele Baccassino 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 13 – Rimbalzi: 38 8 + 30 (Mitchell Poletti 10) – Assist: 12 (Russ Smith 4)

Tassi Group Ferrara: Mihajlo Jerkovic 18 (1/5, 4/6), Andy Cleaves ii 15 (3/6, 2/4), Andrew Smith 15 (5/12, 1/2), Gianmarco Bertetti 14 (3/4, 2/5), Alessandro Amici 12 (3/5, 2/5), Luca Campani 7 (3/8, 0/0), Maurizio Tassone 6 (0/1, 2/3), Tommy Pianegonda 6 (1/1, 1/3), Samuele andrea Valente 0 (0/0, 0/0), Andrea Cazzanti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 15 – Rimbalzi: 36 6 + 30 (Andrew Smith 11) – Assist: 15 (Alessandro Amici 7)

Bertetti penetra ed appoggia i due punti decisivi dopo una gara senza esclusione di colpi fatta di sorpassi e controsorpassi tra le due compagini

1° QUARTO – 9 pari in avvio, poi la volata di Ferrara che tocca quota di 17 in un men che non si dica ed induce all’immediato timeout coach Di Carlo. Stojanovic prova a rialzare il Toro, Ferrara è sempre sul pezzo e mantiene il vantaggio. 21-29 il primo parziale in favore di una Ferrara che gioca ad alti ritmi ed un Nardò che concede troppo difensivamente.

2° QUARTO – I granata concedono troppi rimbalzi offensivi, gli ospiti guidano sul +9 in avvio di secondo quarto con Smith (Ferrara) protagonista nel pitturato. Baldasso si aggrappa alla partita con una tripla dall’angolo, Ferrara difende benissimo e mette in costante difficoltà il Toro. Smith e Poletti sugli scudi trascinano il Nardò fino al -1 a pochi minuti dall’intervallo lungo. Rimonta quasi completata dai padroni di casa che chiudono sotto 47-48 all’intervallo grazie ad una tripla di Andrea La Torre.

3° QUARTO – Amici cerca di risalire la china per una Ferrara che va subito sotto. Smith (Nardò) mette tutti d’accordo rimettendo il vantaggio sul +6 con fallo subito. Gara confusa dove Nardò ne approfitta per allungare fino alla doppia cifra di vantaggio sull’asse Smith-Poletti (70-60). Termina la terza frazione sul 73-63 con un parziale granata con protagonista Stojanovic.

4° QUARTO – Jerkovic fa la gara dell’ex e prova a trascinare i suoi con due triple consecutive e un 2/2 dalla lunetta corta. Ancora Jerkovic fa la voce grossa e porta sul +1 i suoi con un 4/5 da tre punti. Parziale di 76-77 quando Di Carlo ordina un timeout forzato ma necessario. Granata che tornano sotto nel punteggio ma stringono i denti e tentano un’altra rimonta nonostante un dubbio fischio sulla tripla di Tassone. Baldasso fa bum bum e firma il -2 da oltre il perimetro. Stojanovic riceve e spara da tre a pochissimi secondi dal termine per il 91 pari. Spiro Leka ordina l’ultimo timeout a propria disposizione per disegnare la rimessa per un tiro che potrebbe valere la vittoria. La penetrazione è vincente e Ferrara può festeggiare 91-93.

UFF.STAMPA HDL NARDO’