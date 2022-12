Ferrara non molla ed espugna Chiusi

Umana Chiusi – Tassi Group Ferrara 69-75 (16-21, 17-13, 18-21, 18-20)

Umana Chiusi: Matteo Martini 18 (4/5, 1/3), Riccardo Bolpin 17 (1/2, 4/9), Uzodinma Utomi 14 (1/3, 3/8), Luca Possamai 8 (4/5, 0/0), Lester Medford 5 (1/2, 1/6), Lorenzo Raffaelli 5 (1/2, 1/3), Davide Bozzetto 2 (1/5, 0/0), Daniel Donzelli 0 (0/0, 0/0), Giulio Candotto 0 (0/0, 0/1), Carlo Porfilio 0 (0/0, 0/0), Marco Braccagni 0 (0/0, 0/0), Mattia Lazzeri 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 21 – Rimbalzi: 23 6 + 17 (Riccardo Bolpin, Davide Bozzetto 5) – Assist: 16 (Uzodinma Utomi, Lester Medford 4)

Tassi Group Ferrara: Andy Cleaves ii 23 (7/8, 3/5), Luca Campani 23 (4/10, 2/3), Andrew Smith 10 (5/8, 0/2), Gianmarco Bertetti 6 (3/7, 0/1), Maurizio Tassone 5 (1/2, 1/2), Mihajlo Jerkovic 5 (1/5, 1/2), Alessandro Amici 2 (1/2, 0/1), Simone Bellan 1 (0/1, 0/0), Tommy Pianegonda 0 (0/0, 0/0), Samuele andrea Valente 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 14 – Rimbalzi: 36 11 + 25 (Andrew Smith 11) – Assist: 18 (Alessandro Amici 6)

Seconda sconfitta consecutiva per la San Giobbe che cede 69-75 a Ferrara. Partita praticamente sempre in mano agli ospiti, bravi a sfruttare una giornata decisamente no dei toscani, in palla forse solo nella prima metà del terzo quarto. Il vantaggio sul più sette del terzo tempino si infrange nella rimonta del Kleb; Ferrara rimette la testa avanti e non abbandona più il controllo del tabellone. Arriva così la seconda affermazione consecutiva della formazione allenata da coach Leka che dopo la vittoria sulla Fortitudo centra altri due punti importanti. Per la San Giobbe è la seconda sconfitta dopo quella con Forlì. Il recupero dei giocatori colpiti dal virus influenzale ha contribuito solo in parte con la buona prova di Martini (il migliore con Bolpin dei suoi) ma gli strascichi della febbre si sono fatti sentire su Possamai e soprattutto Donzelli. Giro di boa tra sette giorni a Cividale contro la rivelazione del campionato che vorrà chiudere nel migliore dei modi l’anno solare di fronte al proprio pubblico.

Ufficio Stampa S.S.D. San Giobbe Basket Chiusi a.r.l.