Ferrara si sblocca vincendo contro Chieti

Dopo un inizio di stagione complicato ecco il primo ruggito dei biancoazzurri che in casa trovano i primi due punti della stagione battendo 889 a 82 la compagine teatina. Dopo le prestazioni opachie offerte contro Udine e soprattutto Pistoia oggi la Tassi Group si è dimostrata compatta con diversi giocatori che hanno dato un contributo importante. I due americani hanno inciso con Smith tuttofare e Cleaves finalmente continuo in attacco. Giocate importanti sono arrivate anche da Amici e Jerkovic che hanno spesso dialogato bene. Ferrara dopo un primo quarto equilibrato ha scalato le marce nel secondo quarto trovando la doppia cifra di vantaggio ma Chiedi con un 3-14 di parziale firmato Mastellari e Bartoli ribalta tutto. Tassone e Bertetti prendono poi per mano i biancoazzurri e la tripla sulla sirena di Jerkovic vale il +10 all’intevallo. Nella ripresa si scatena Smith con canestri, rimbalzi e soprattutto tre stoppate che valgono il prezzo del biglietto. Cleaves e Amici poi martellano da tre e la Tassi Group vola sul +18. Nell’ultimo quarto la squadra di coach Leka tira un po’ il fiato e regala qualche libero di troppo a Chieti che è brava a non mollare nonostante i problemi di falli dei suoi lunghi. Negli ultimi minuti poi Jackson entra in ritmo ed i biancorossi arrivano fino al -3. Ferrara però è lucida nelle scelte finali e la vittoria arriva dando morale e fiducia a tutta la squadra in vista poi della prossima importante trasferta di Rimini.

Tassi Group Ferrara – Caffè Mokambo Chieti 89-82 (22-19, 28-21, 22-14, 17-28)

Tassi Group Ferrara: Andy Cleaves ii 23 (6/7, 2/6), Alessandro Amici 19 (4/8, 3/7), Andrew Smith 13 (5/8, 1/2), Mihajlo Jerkovic 13 (2/3, 3/6), Luca Campani 7 (2/3, 0/1), Gianmarco Bertetti 6 (0/3, 1/4), Tommy Pianegonda 4 (2/2, 0/0), Maurizio Tassone 4 (0/0, 1/2), Simone Bellan 0 (0/0, 0/0), Andrea Cazzanti 0 (0/0, 0/0), Carlo Buriani 0 (0/0, 0/0), Samuele andrea Valente 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 19 – Rimbalzi: 28 4 + 24 (Andrew Smith 13) – Assist: 21 (Gianmarco Bertetti 5).

Caffè Mokambo Chieti: Darryl Jackson 19 (2/6, 3/9), Saverio Bartoli 15 (3/7, 2/4), Josip Vrankic 12 (4/9, 0/2), Martino Mastellari 10 (1/3, 2/5), Michele Serpilli 9 (1/5, 1/4), Denis Alibegovic 7 (2/3, 1/2), Thomas Reale 5 (0/0, 1/1), Andrea Ancellotti 4 (1/1, 0/0), Ilia Boev 1 (0/0, 0/0), Miroslav Gjorgjevikj 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 24 / 27 – Rimbalzi: 40 13 + 27 (Josip Vrankic 11) – Assist: 18 (Martino Mastellari 4)